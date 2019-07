Veľké plány s historickým venom Báthoryčky: Novinka na hrade Čičva poteší turistov

Na hrade Čičva pri Vranove nad Topľou pokračujú v tomto roku v obnove východnej delovej bašty, a to druhou etapou, ktorá by mala ukončiť práce na konzervácii tejto časti historického objektu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

K dispozícii majú 12 zamestnancov. "Budeme pokračovať v druhej etape aj pri obnove britovej bašty, ktorá je jedným z najstarších objektov na hrade," informoval výkonný riaditeľ občianskeho združenia Pro futuro hradu Čičva Ľubomír Hutka. Podľa jeho slov ide hlavne o detaily, s ktorými sa "budú musieť vyhrať". "Pravdepodobne nám tieto dva objekty zaberú celú murovaciu sezónu, zhruba do konca septembra," spomenul.

V spolupráci s obcou by chceli v tomto roku začať aj s obnovou rodinnej hrobky, respektíve krypty grófskeho rodu Barkóczy, ktorá sa nachádza pod hradom. "Časom by tam malo vyrásť nové kultúrno-informačné centrum," ozrejmil s tým, že by tam mohlo vzniknúť aj malé múzeum, v ktorom by chceli prezentovať časť nálezov z hradu Čičva.

Hutka priblížil aj ďalšiu aktivitu, ktorá uľahčí pohyb návštevníkov v okolí. Turisti, ktorí prichádzajú k hradu cestou popri cintoríne, v smere od Humenného, musia prejsť strmým lesným chodníkom, a ten je podľa jeho ďalších slov hlavne v daždivom počasí dosť nebezpečný. "Pustili sme sa do vybudovania schodov z drevených dubových hranolov, ktoré by tam mali zabezpečiť na dlhé obdobie trvácnu komunikáciu," ozrejmil.

Od jari do jesene realizujú v areáli aj udržiavacie práce, ako sú odstraňovanie náletových drevín či úprava hradného areálu. V polovici augusta plánujú už štvrtý ročník Čičvianskych hradných slávností. Počty návštevníkov majú podľa Hutku každoročne stúpajúcu tendenciu. "Počas minulého roku ich odhadom na hrad Čičva prišlo 2000 zo Slovenska i zahraničia," vyčíslil. V rámci doterajšieho archeologického výskumu sa na hrade našlo viacero predmetov. Patrí medzi ne hlavne úžitková keramika, ale aj zlomené kamenné delové gule, zopár kovových guliek do hákovníc či časť krúžkového brnenia.

Veno krvavej grófky Báthoryčky

Občianske združenie Pro futuro hradu Čičva realizuje záchranné práce na tomto historickom objekte, o ktorom prvá písomná zmienka pochádza z roku 1316, už od jesene 2014. Hrad isté obdobie patril aj rodine Bátoriovcov. "Alžbeta ho dostala ako veno pri svadbe s Františkom Nádašdym, ktorá sa konala 8. mája 1575 v neďalekom mestečku Vranov nad Topľou," vysvetlil Hutka.

Práce na hrade realizujú formou dobrovoľníckej činnosti počas celého kalendárneho roka. "Stavebné murárske konzervačné práce s pomocou nezamestnaných prebiehajú od 1. mája do 30. novembra 2019,“ spomenul výkonný riaditeľ s tým, že ide o národný projekt s názvom Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2. Projekt obnovy hradu Čičva je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá v tomto roku predstavuje sumu 7500 eur.