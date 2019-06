Matka sa prebudila po cisárskom reze a od hrôzy takmer onemela: Lekári mi zničili život

Lindsay Clark celý život túžila po veľkej rodine. Keď sa prebudila po cisárskom reze, zistila, že lekári ju sterilizovali, aj napriek tomu, že so zákrokom nesúhlasila.

Keď sa Lindsay prebudila po pôrode jej druhého dieťaťa, zistila, že lekári odstránili časť jej vajcovodu.informuje The Sun.

Lekárom k tomu nedala žiaden súhlas. "Prebudila som sa a oni mi oznámili, že urobili tento zákrok. Nechcela som to a bolo mi povedané, že túto operáciu určite neurobia v ten deň. Je to veľké rozhodnutie a potrebovala som to prediskutovať s mojim priateľom. Takéto rozhodnutie nemôžete učiniť pár minút pred pôrodom." dodáva nešťastná žena.

Lindsay tvrdí, že je z toho zničená. Nedokáže sa sústrediť na jej bábätko, pretože jediné, na čo myslí je, že už nikdy nebude mať ďalšie dieťa. "Lekári mi zničili život."

Mamička má dve deti, Harvey a Lacie. Pri oboch tehotenstvách trpela preeklampsiou, čo je porucha, ktorá sa môže vyznačovať zvýšením tlaku. Lekári ju varovali, že ďalšie tehotenstvo by mohlo ohroziť jej život, no Lindsay trvala na svojom.

Spoločnosť NHS Trust jej ponúkla 25 000 libier, no Lindsay chce aj ostatných varovať touto svojou skúsenosťou.