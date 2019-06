Nečakaná roztržka pre jazykový zákon: Ako vnímajú spor Danka s Bugárom v Smere

Vrchní predstavitelia SNS v sobotu varovali svojho koaličného partnera Most-Híd pred hlasovaním o novele zákona o štátnom jazyku.

Bugár ešte v rovnaký deň vyhlásil, že bude upozornenie ignorovať a minimálne v prvom čítaní návrh z dielne opozičnej SaS podporí. Konflikt v koalícii pre novelu zákona nečakal ani jej spolupredkladateľ Ondrej Dostál. Čo hovorí na roztržku partnerov predstaviteľ Smeru?

„Zlikvidovať postavenie slovenčiny ako jazyka integrujúceho Slovenskú republiku je nehoráznosť, ktorá nemá obdobu. SNS je pripravená urobiť všetky konzekvencie, ak by niektorý koaličný partner porušil pravidlá koaličnej dohody a tento návrh podporil,“ povedal tesne po sneme strany podpredseda národniarov Anton Hrnko, ktorého sme sa opýtali, či si myslí, že bolo predloženie zákona snahou SaS vyvolať v koalícii konflikt.

„Áno. To nie je zákon o uľahčení života menšín, ale o rozbití jednoty Slovenska, ktoré ešte stále spája slovenský jazyk. Strany, ktoré povedali, že za to v prvom čítaní zahlasujú, je podľa mňa aj strany porušením koaličnej dohody,“ uviedol Hrnko, ktorý si však nemyslí, že by zákon prešiel do druhého čítania. Spor zaznamenali aj smeráci. „Svedčí to len o tom, že sme v závere jedného volebného obdobia. Ten návrh je principiálna blbosť a protislovenská provokácia. Akým jazykom majú prednostne hovoriť naši občania? No predsa po slovensky. Muselo by sa meniť veľa zákonov,“ myslí si Dušan Jarjabek (Smer-SD), podľa ktorého by však Bugár hlasovaním koaličnú dohodu ešte neporušil.

„Musia si to vydiskutovať. Hlasovanie v prvom čítaní je nejaký signál, ale o porušení koaličnej dohody hovorme, až keď ten zákon naozaj prejde s pomocou hlasov Mosta-Híd,“ dodal Jarjabek. Spolupredkladateľ zákona Ondrej Dostál nečakal, že ich návrh vyvolá v koalícii také vášne.

„Nečakal som to. My sme ho nepredložili, aby sme vyvolali spor, ale preto, že si myslíme, že to treba zmeniť. Tomu zákonu sa venujeme dlhodobo a presadzujeme to už dlhšie. Taký zákon predložil aj pán Osuský minulý rok,“ povedal Dostál s tým, že s Bugárom o podpore zákona nerokoval. Novelou chcú podľa nich zo zákona vypustiť ustanovenia, ktoré zasahujú do slobodného šírenia informácií.