Expremiér Fico vs. exprezident Kiska: Kto si viac zaslúži štátnu ochranku?

Keď predseda Smeru Robert Fico hovorí o médiách a opozícii, často sa oháňa termínom „dvojaký kilometer“.

Opozícia i novinári sa podľa expremiéra pozerajú na škandály Smeru odlišnou optikou, než na kauzy z druhej strany spektra. Nový Čas teda porovnal vyjadrenia politikov v dvoch obdobných prípadoch - v kauze Ficovej a Kiskovej ochranky...

Politických sokov spája to, že sa nechcú vzdať svojej ochranky. Kým exprezident by mal byť chránený do konca života, expremiér o nárok na štátnu ochranu prišiel už po troch mesiacoch od straty funkcie, čo bolo vo Ficovom prípade už pred rokom. Odvtedy sa mu dookola mimoriadne predlžuje, udajne pre vyhrážky. „Možno by ste boli radi, keby ma niekto zabil, a to hovorím vážne teraz. Je tam veľa dôvodov na ochranku. Ak úrad zváži, že na to nevidí dôvod, tak ju mať nebudem,“ tvrdí Fico.

Daňových poplatníkov stálo mimoriadne predlžovanie jeho ochrany už približne 200-tisíc eur. Andrej Kiska má na druhej strane zo zákona na ochranku nárok doživotne. Či hlava štátu skutočne potrebuje ochranku, sme sa pýtali exprezidenta Rudolfa Schustera (85). „Ochranka je povinná, pre mňa osobne je nepostrádateľné iba auto, keď chodím po akciách, napr. za veľvyslancami alebo ma niekam pozvú. Neviem ako inak by som sa presúval,“ priblížil Schuster, ktorý verí, že v Kiskovom prípade sú za ponechaním ochranky aj iné dôvody.

„Možno je v tom ešte niečo, ak sa mu vyhrážali. Veď iba teraz skončil vo funkcii,“ dodal. Kiska sa však nechystá do dôchodku a na benefičné podujatia, ale do parlamentu. S tým zákonodarcovia zrejme nerátali, prezidentovi ale nechali možnosť dobrovoľne sa ochranky vzdať. Kiska to však neplánuje. „Nezamýšľal som sa nad tým. Viete, že keď som v styku s kotlebovcami, tak zažívame veľmi vtipné situácie...,“ vyhlásil Kiska, čím mal zrejme na mysli incident z Brezna spred dvoch rokov, keď prišiel medzi rozvášnenú skupinku kotlebovcov a chcel s nimi diskutovať.

Robert Fico (54), Smer

O Kiskovi - Máme tu pána Kisku, ktorý tu päť rokov nič nerobil, do konca života bude mať ochranku, do konca života bude mať plat. A nič nerobil, len sa vyvážal. Ja som makal ako kôň 10 rokov.

Richard Sulík (51), SaS

O Ficovi - Po tom, čo všetko tento politicky skrachovanec napáchal, sa vôbec nečudujem, že sa bojí a prosíka o ochranku. Ale nech si ochranku láskavo platí zo svojho.

O Kiskovi - Považujem to za papalášizmus.

Jozef Mihál (54), Spolu

O Ficovi - Neviem, načo je vôbec celá tá ochrana ústavných činiteľov dobrá. Ako minister som to odmietal, obťažovalo ma to. Ficovi sa čudujem, že sa takýmto spôsobom strápňuje.

O Kiskovi - Je to jeho osobné rozhodnutie, ktoré mi neprináleží nijakým spôsobom komentovať.

Dušan Jarjabek (66), Smer

O Ficovi - Keď si ju predĺžil, tak asi má na to veľmi vážne dôvody. Je to v záujme ochrany jeho zdravia. Určite to neurobil len tak.

O Kiskovi - Pán Kiska je jediný, kto svoje prezidentovanie zneužil na politickú kampaň. O etickej rovine sa nebavíme, ale tá ochranka je zo zákona, a ten treba rešpektovať.

Ľubomír Galko (51), SaS

O Ficovi - Chápem, že Fico má strach ísť na ulicu po tom, čo za desať rokov vlády napáchal, ale nevidím dôvod, aby sme ho takto chránili. Nech mu strana Smer tú ochranku zaplatí.

O Kiskovi - Ponechanie štátnej ochranky exprezidentom Kiskom je na určitý čas pochopiteľné, a preto ho rešpektujem. Očakával by som však, že toto svoje rozhodnutie prehodnotí približne po roku.

Igor Matovič (46), OĽaNO

O Ficovi - Už vyše roka si užíva ako radový poslanec štátnu ochranku, hoci na ňu nemá žiaden nárok. Zneužíva ju na to, aby jeho slečne Troškovej vynášali nový nábytok do bytu a na vytváranie sebaklamu, že ešte niečo na Slovensku znamená.

O Kiskovi - Ak by som sa niekedy ocitol v situácii, v akej je pán Kiska, nikdy by som ochranku za štátne peniaze na súkromné alebo stranícke účely nevyužíval.

Andrej Kiska (56), Za ľudí

O Ficovi - Pokiaľ by mu hrozilo riziko z toho, že vykonával funkciu premiéra a niekto sa mu vyhráža, mal by ochranku mať. Či to je prejav ohrozenia, alebo len také rozmaznanie a zneužívanie, že nech sa o mňa starajú..., to posúdiť neviem.