Po 80 rokoch obnovili trať do Zakarpatia: Bageta vás odvezie z Košíc do Mukačeva

Tajomná a neznáma, pritom krásna a aj lacná. Na Ukrajinu, o ktorej je reč, sa po novom dostanete aj železnicou z Košíc, ktorú spojazdnili asi po 80 rokoch.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

A tajomná Zakarpatská oblasť, ktorá kedysi patrila Československu, má čím očariť. Či už sú to pohostinnosť miestnych ľudí, tradičná kuchyňa, alebo zákutia rieky Latorica a hrad Polanok v Mukačeve. Navyše, ceny sú tu oveľa nižšie ako u nás.

Z Košíc do Mukačeva to je síce len 140 kilometrov, ale motoráčikom prezývaným Bageta to trvá skoro štyri hodiny. Vzhľadom na stav trate sa na niektorých úsekoch musí ísť len 50-kou alebo ešte pomalšie. Cesta vlakom len za 7,50 €má napriek tomu všetky prepoklady, aby sa stala veľkou atrakciou. Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSSK) v júni spustila prepravu na trati z Košíc do Čopu s odbočkou do Mukačeva.

Trať prežila

Trať postavili ešte v časoch Rakúska-Uhorska. V období prvej Československej republiky spájala východ a západ, teda Mukačevo s Prahou. Po 2. svetovej vojne však prešli na širší rozchod koľají - z 1 435 na 1 520 milimetrov. „Našťastie ju Ukrajinci nezdemolovali. Dali si námahu, že k nej postavili aj širokorozchodnú trať,“ hovorí Karol Martinček, obchodný riaditeľ a predseda predstavenstva ŽSSK.

Obyvatelia regióna si túto možnosť pochvaľujú. „Veľmi sa teším, že sa posilňujú linky do zahraničia.povedala riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Kedy vlak premáva

- odchod z Košíc: 9.10, 12.01

- odchod z Mukačeva: 14.54, 18.20

- počet miest na sedenie: 83

Čo môžete previezť cez hranice

- tovar oslobodený od cla a od DPH, ktorého hodnota nepresahuje 500 € na dospelého a 150 € na dieťa

- max. 40 ks cigariet, 10 cigár, 50 gramov tabaku

- max. 1 liter alkoholu s obsahom viac ako 22 %, 2 litre s nižším obsahom, 4 litre tichého vína, 16 litrov piva