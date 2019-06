Otto Weiter: Kolaps na koncerte, zradilo ho srdce! Vážna výstraha od lekára

Srdce sa opäť prihlásilo o slovo! Spevák Otto Weiter (63) je na scéne dlhé roky, počas ktorých si vybudoval obrovskú fanúšikovskú základňu.

Nabitý pracovný diár a nekonečné koncertovanie si však vybrali svoju daň, keď ho v polovici marca zradilo srdce a musel byť okamžite hospitalizovaný a operovaný. Išlo mu doslova o život. Aj keď sa následne pokúšal o zmiernenie pracovného tempa, milovaná práca ho koncom mája zasa postavila pred davy ľudí. Weiter však Novému Času priznal, že precenil svoje sily a napriek snahe nezvládol svoje vystúpenie dokončiť.

Večne veselý a elánom nabitý Weiter je na pódiu ako doma, o čom svedčia aj dlhé roky na výslní, keď neustále vypredáva koncerty a vystupuje po celom Slovensku. V polovici marca však nečakane skončil na nemocničnom lôžku. V poslednej chvíli mu totiž lekári zistili zápal srdcového svalu, pre ktorý skončil okamžite na operačnom stole. Po prepustení z nemocnice mu lekári nariadili výrazne zmierniť tempo, ale Otto to dlho nevydržal.

Práca je pre neho zároveň aj koníčkom, a tak sa jej nedokáže len tak ľahko vzdať. „Koncom mája sme mali koncert, ktorý som pripravoval niekoľko mesiacov.vysvetlil Novému Času muzikant. Ten však napriek veľkému odhodlaniu cítil, že ešte nie je v takej forme, v akej by si želal, a tak zo seba nedal toľko, na koľko sú jeho fanúšikovia zvyknutí.

„Nielenže som spieval, ale som to celé aj moderoval. A keď išlo moje kolo s pesničkami, nedokázal som ich odspievať toľko ako kedysi. Jednoducho som nevládal s dychom, nestačil som,“ prezradil nám Weiter. „Atmosféra však bola úžasná, prišlo veľa ľudí a všetci sa bavili. Som rád, že všetko dobre dopadlo, a dúfam, že sa môj zdravotný stav bude len a len zlepšovať,“ dodal na záver dobre naladený Otto.

Nezvládol hektické tempo

Tomu pritom ešte v marci veľmi do spevu nebolo. V osudný deň sa už od rána necítil dobre a ratovať ho musela manželka Andrea Fischer. „Keď som ho videla, ako sa veľmi zadýchava, mala som oňho veľký strach,“ povedala krátko po Ottovej hospitalizácii jeho žena, ktorá si na pomoc privolala aj kamaráta, lekára Viliama Fischera.

„Prišiel k nám a odviezol nás do nemocnice. Ne­chcel, aby sme šoférovali, keby sa po ceste Ottovi niečo stalo. Po prvom vyšetrení lekári usúdili, že musí byť okamžite hospitalizovaný,“ dodala Andrea. Na Weiterovom zdraví sa pritom podpísali najmä jeho hektický život a pracovná vyťaženosť. „Dôvodom je prepracovanosť. Spával som štyri hodiny denne. Robil som od rána do večera a od večera do rána. Tiež k tomu prispela chrípka,“ odkázal vtedy z nemocničného lôžka spevák.

Viliam Fischer, kardiochirurg

V tomto prípade je úplne bežné, že nevládal. Príznaky, ako sú srdcová slabosť, presilenosť a dýchavičnosť, sú typické prejavy, ktoré zodpovedajú jeho zdravotnému stavu. Určite sa mal so mnou poradiť predtým, než tam išiel. Jeho ľavá srdcová komora totiž pracovala len na 15 percent, čo je veľmi zlý stav. Po čase sa to síce trocha zlepšilo, ale netreba prepínať svoje sily.