Tragická nehoda v Podunajských Biskupiciach: Jazda na červenú stála život spolujazdca († 24)

Vyhasol mladý život. Piatková nehoda v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa skončila tragicky pre spolujazdca († 24).

Vodič (26) auta, v ktorom mladík sedel, prešiel cez križovatku na červenú a zrazil sa s ďalším vozidlom. Náraz do stĺpa mladšieho z nich vymrštil z auta a po prevoze do nemocnice zomrel. S ťažkými zraneniami skončil aj chodec (70), ktorého autá zmietli so sebou.

Polícia prijala správu o nehode na križovatke Uzbecká - Kazanská v piatok okolo 22.45 hod. Po príchode na miesto našli muži zákona už len dve zdemolované autá a štyroch zranených. Podľa informácií polície mal vodič (26) Renaultu Clio s bratislavským EČV pri odbočovaní na Kazanskú ulicu vojsť do križovatky na červenú, kde sa zrazil s Volkswagenom Touran so seneckou značkou. „Vozidlo zn. Renault Clio v dôsledku zrážky narazilo do svetelnej signalizácie, pričom 24-ročného spolujazdca tento náraz vymrštil z vozidla. Spolujazdec utrpel pri nehode zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Vodič Renaultu Clio bol prevezený do nemocnice s ľahkými zraneniami, alkohol v dychu mu nenamerali. „Vozidlo zn. Volkswagen Touran prešlo v dôsledku kolízie cez chodník na trávnatú plochu, kde došlo k jeho zrážke so 70-ročným chodcom. Ten bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice,“ doplnila Slamková. Vodič volkswagena vyviazol iba s ľahkými zraneniami a bol mu nariadený odber krvi na zistenie alkoholu.