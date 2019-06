Športové hviezdy Hamšík, Sagan, Chára... Prečo sa ich otcom zapaľujú lýtka?

Chcú si ešte užiť?! V posledných rokoch sa aj na Slovensku objavuje fenomén zapaľujúcich sa lýtok otcov slávnych športových hviezd.

A je jedno, či majú okolo päťdesiatky alebo šesťdesiatky, v nejednom prípade hodia svoje dovtedajšie partnerky cez palubu a na „staré kolená“ si založia novú rodinu! Prečo? Na túto otázku nám odpovedá známa sexuologička Danica Caisová.

Nové partnerky si z otcov slovenských športovcov našli napríklad Chára, Sagan a Hamšík. Ide o krízu stredného veku, alebo sa takí muži nevedia spratať do kože? Odpoveď je zložitejšia, ako sa zdá...

„Súvisí to aj s nespravodlivosťou prírody. Každá jedna ľudská matka v istom období svojho života stratí schopnosť mať deti. Nemyslím si však, že u týchto mužov je to ich cieľom, keďže väčšina deti už má. Je to od prípadu k prípadu,“ povedala pre Nový Čas sexuologička Caisová.

Bolo to vždy

Druhou kategóriou mužov sú úspešní, bohatí a mocní muži, ktorí mávajú spravidla mladšie ženy za manželky. „Aj medzi nimi sú muži, ktorí zostávajú s jednou ženou. Je to od prípadu k prípadu, nedá sa to generalizovať. Sexuálny scenár môžeme mať každý trošku iný,“ vysvetlila Caisová a dodala:

„Niekto si povie, ako je dobre, že tá moja žena je pri mne a nemusím vťahovať brucho a pretvarovať sa, aký som úspešný, keď prídem z roboty a chce sa mi iba spať. Dnes 50-ročný muž, keď sa aj znovu ožení a počne deti, tak má veľkú šancu, že sa dožije aj vnúčat. Je to dané aj tým, že sa ľudský vek posúva. Ale aj v dávnej minulosti, tisíc rokov dozadu, muži mávali aj mladé partnerky, nie je to fenomén modernej doby, bolo to vždy.“

Richard Hamšík (49)

Vinársky podnikateľ, ktorý sa stará o značku futbalového mága a svojho syna mareka (31), prežíva manželskú krízu. Po jeho boku sa už dávnejšie objavuje pekná blondínka a, ako sa zdá, láska je to obrovská.

Ľubomír Sagan (62)

Hoci je otec cyklistickej hviezdy Petra Sagana (29) stále ženatý, nič mu nebránilo v tom, aby s omnoho mladšou milenkou Adrianou splodil syna Christiana (12). S jeho matkou nežije a odvtedy mal minimálne dve priateľky. S aktuálnou známosťou Alenou (44) randí približne pol roka.

Zdeno Chára st. (66)

Bývalé zápasnícke eso a otec finalistu Stanleyho pohára Zdena Cháru ml. (42) má zo vzťahu s mladšou lekárkou Evou trojročné dvojčatá Soničku a Vierku. Pikantné na tom je, že v ten istý rok, a len o tri mesiace skôr, sa jeho synovi, slávnemu hokejistovi Bostonu, narodili dvaja synovia Ben a zack. Sú teda starší ako ich tety!