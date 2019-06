Tužinskému sa sen o Tokiu vzďaľuje: Tlaky na mňa boli vysoké

Slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský skončil štvrtý vo vzduchovej pištoli 60 na II. európskych hrách v Minsku.

Vo finále dlho viedol, mrzí ho premárnená šanca na zisk miestenky na OH v Tokiu. Na 1. EH v Baku v roku 2015 vybojoval v rovnakej disciplíne bronz.

Tužinského o medailu pripravila posledná dva­dsiata rana za 7,9 b. a klesol tak pod Lotyša Strautmanisa. „Som unavený, bolo to veľmi náročné. Formu som mal veľmi dobre načasovanú, strieľalo sa mi vynikajúco, už dlho to také nebolo. Bolo to aj vidno, polovicu finále som viedol, no potom do toho prišli aj emócie a psychické vypätie. Navyše tam bola aj vidina miestenky na olympiádu do Tokia,“ povedal po nešťastnom finále.

Na postup do Tokia potreboval zvíťaziť, respektíve skončiť hneď za dvojicou Arťom Černousov z Ruska a Damir Mikec zo Srbska, ktorí už miestenky majú. „Tokio sa vzďaľuje, ale ešte mám stále šancu dostať sa tam. No tie tlaky boli na mňa vysoké,“ uviedol.