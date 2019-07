Americká herečka Meryl Streep je legendou: Najodvážnejšia žena v Hollywoode

Zažívame vzrušujúcu dobu. Veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nové vynálezy, nová nádej, ale aj nové bezpečnostné výzvy a hrozby…

Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, finančníci, vedci, umelci, herci i športovci, ktorí posúvajú svojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. A velikánom, presnejšie velikánkou, ktorá sa nebojí na plné ústa kritizovať ani samotného Donalda Trumpa, je hollywoodska hviezda Meryl Streep. Práve oslavuje sedemdesiatku.

Americký prezident to od Meryl Streep schytal pred dvomi rokmi počas slávnostnej reči na udeľovaní Zlatých glóbusov, keď preberala cenu za celoživotné dielo. Vtedy herečka čerstvo zvoleného Trumpa kritizovala za to, že využíva svoju pozíciu na ponižovanie ostatných.

Narážala tak na fakt, že ešte počas svojej predvolebnej kampane naozaj výsmešne napodobňoval telesne postihnutého novinára. „Neúcta plodí neúctu, násilie plodí násilie,“ povedala v priamom prenose kráľovná filmu, čím potvrdila, že nie je len instantná celebrita, ale skutočná osobnosť s názorom. Pozoruhodné je, že počas svojho prednesu vôbec nespomenula meno Trump a pritom každý vedel, o koho ide. Pochopil to aj samotný prezident, ktorý jej vzápätí vrátil úder a označil ju za preceňovanú herečku a pätolizačku Hillary Clinton.

Meryl Streep je skrátka angažovaná žena. Roky podporuje množstvo projektov súvisiacich s umením, sponzoruje National Women´s History Museum vo Virgínii, dokonca sa stala jeho tvárou, a horlivo sa angažuje v boji za práva žien či za rovnosť platov. V súvislosti so sexuálnymi škandálmi producentov aj hercov, ktoré v poslednom období otriasajú Hollywoodom, spolu s Angelinou Jolie iniciovala založenie fondu pre obete sexuálneho násilia.

Tajomná hviezda

Hoci vždy túžila byť opernou speváčkou, svoj talent táto jubilujúca herečka pretavila do rekordného počtu nominácií v histórii udeľovania Oscarov. Má ich až 22, z toho tri premenila na zlatú sošku. Je tiež rekordmankou filmovej a televíznej ceny Zlatý glóbus. Na svojom konte má neuveriteľných 31 nominácií, domov si ich napokon odniesla osem.

„Herectvo bolo pre mňa vždy skvelou formou terapie, pretože o čo viac sa snažím porozumieť ženám, ktoré hrám, o to viac chápem samu seba,“ bilancuje svoje takmer 50-ročné pôsobenie vo filmovom priemysle Meryl Streep. A napriek tomu, že má za sebou desiatky hlavných úloh, je rovnako tajomná ako na začiatku svojej kariéry, keď debutovala v snímke Júlia (1977).

„Nedokážem si vybaviť žiadnu hviezdu, s výnimkou Grety Garbo, ktorá by ostala taká tajomná ako Meryl. Je to veľmi chytrý ťah, lebo umožnila nám vidieť, aká je rozdielna vo filmových úlohách,“ povedal o nej Peter Traves, filmový kritik časopisu Rolling Stone. Meryl Streep je známa svojou srdečnou povahou. Rada sa smeje a nebojí sa vystreliť si zo seba. Zároveň je dámskou ikonou celého sveta, svojím šarmom a aurou živej hereckej legendy vie totiž zatieniť aj oveľa mladšie kolegyne.

A na rozdiel od nich neholduje zásahom plastických chirurgov. Keď bola mladšia, trápila sa rôznymi diétami a až keď jej dcéry boli v puberte, pochopila, že je to zbytočné. „Pre herečku predstavuje strašnú pascu tendencia zaoberať sa tým, ako vyzerá. V mladosti som nedôverovala vlastnej kráse,“ povedala v jednom z rozhovorov. Aké tajomstvo sa ukrýva za jej ukážkovým výzorom? „Vnútorná rovnováha a držanie rúk čo najďalej od tváre a dekoltu,“ prezradila svoj jednoduchý trik herečka, ktorú vraj kedysi pre nedostatočnú krásu odmietli obsadiť vo filme King Kong.

Tragická láska

Súčasná kráľovná Hollywoodu, ako sa o nej často hovorí, sa narodila do bežnej americkej rodiny v New Jersey. Otec bol úradníkom vo farmaceutickej firme a matka pracovala ako výtvarníčka v reklamnej agentúre. Mary Louise Streep už od detstva milovala operu a svoju budúcnosť videla v speve. Jedného dňa si dokonca zmyslela, že bude právničkou, ale keďže zaspala na prijímačky, brala to ako znamenie a presedlala na herectvo. Na Divadelnej fakulte na Yalovej univerzite sa stala takmer hneď fenoménom. V divadle hrala väčšinu hlavných úloh, čo ju fyzicky vyčerpávalo. Z takto nabitého programu sa jej dokonca urobil žalúdočný vred.

Keď sa na jar 1975 presťahovala do New Yorku, mala 27 rokov a vďaka známostiam z Yalu ju obsadzovali do menších úloh mimo Broadwaya. Keď si raz dohodla dôležitý konkurz, stalo sa jej to isté, čo pri prihláške na právo - zaspala. Šťastie však stálo na jej strane. U riaditeľa kastingu si herečka vymodlila ďalšiu šancu a bola obsadená do jedného z prvých predstavení dnes už legendárneho projektu Shakespeare v parku.

V divadle sa zoznámila s Johnom Cazalom († 42) a po uši sa do neho zamilovala. Neprešlo však ani 18 mesiacov a ich vzťah postihol srdcervúci koniec. Snúbenec zomrel na rakovinu kostí. Dvojica však spolu stihla natočiť drámu o následkoch vietnamskej vojny Lovec jeleňov (1978). Scény, v ktorých hral Cazale, nakrútili ako prvé, pretože sa už vedelo o jeho chorobe. Keď sa herci po šiestich týždňoch strávených na pľaci vrátili do svojho newyorského bytu, Meryl zavesila kariéru na klinec a robila, čo bolo v jej silách, aby Johna udržala v dobrej nálade. „Nikdy ho nezradila. V živote som nevidel takú lásku, akú Meryl dávala Johnovi,“ spomína po rokoch blízky kamarát Al Pacino.

Muž jej života

Nešťastie vystriedalo šťastie. Po smrti snúbenca herečka nemala kde bývať a brat jej vybavil, aby sa presťahovala do bytu jeho kamaráta sochára Dona Gummera (72), ktorý trávil leto štúdiom umenia v Európe. Domov sa však vrátil skôr, než plánoval. Bol to osud. V septembri 1978 sa vzali a už vyše 40 rokov sú spolu, čo je na hollywoodske pomery obdivuhodný partnerský úspech. Podľa Meryl je to vďaka dobrej komunikácii.

„Zhodneme sa na podstatných veciach, ako sú deti, sex a peniaze, čo bývajú, ako mi ktosi povedal, najčastejšie dôvody partnerských hádok,“ povedala herečka a dodala: „Narodila som sa preto, aby som sa raz vydala a mala rodinu.“ Manželský pár má spolu štyri deti - syna Henryho (39) a dcéry Mamie (35), Grace (33) a Louisu (28). A hoci Meryl Streep nikdy nechcela, aby sa jej deti vybrali v jej šľapajach, zo syna Henryho je rockový muzikant, staršie dcéry sú herečkami a najmladšia Louisa nastúpila na dráhu modelky.

S Hoffmanom na nože

Svoju prvú cenu americkej Akadémie filmových umení a vied získala Meryl Streep za drámu Kramerová versus Kramer (1979), v ktorej sa jej podarilo zatieniť Dustina Hoffmana v hlavnej úlohe. Pre svoju iniciatívu ukázať viac zo života ženy, ktorá sa rozhodne opustiť muža a syna, sa Streep a Hoffman nepohodli. Podľa kritikov to nebolo nič nové, v každom filme, kde sa objaví Dustin Hoffman v hlavnej úlohe, sú vždy hádky. Film napokon v roku 1979 získal všetky hlavné Oscary a Meryl priniesol jej prvú sošku.

Druhú herečke zabezpečil film Sophiina voľba (1982). Nasledovali snímky, ktoré dnes patria k zlatému filmovému fondu - Silkwood (1983) či Spomienky na Afriku (1985). Celkovo v 80. rokoch natočila 11 filmov, čo je mimoriadny výkon, pretože v tom čase sa jej narodili štyri deti. „Najdôležitejšou úlohou pre ňu bola úloha matky, ale bola vo veku, keď herečka zisťuje, že sa už len ťažko uplatní. Mátala ju túžba presadiť sa. Nešlo ani tak o slávu, ako o to, zahrať si každú veľkú rolu na svete,“ tvrdila o nej slávna hollywoodska klebetnica prestížnych časopisov Liz Smith.

Takmer sa utopila

Na jar 1980 sa spolu s rodinou presťahovala do Los Angeles. Neskôr priznala, že to boli veľmi skľučujúce roky jej života. „Nemohla som vyjsť z domu alebo odviezť deti do školy bez toho, aby som si umyla vlasy. Bola som všetkým na očiach,“ spomína herečka. V čase, keď točila akčný triler Divoká rieka (1994), mala 45 rokov a verná svojim zásadám a zodpovednosti za rolu, trvala na tom, že väčšinu akčných scén bude robiť bez dablérov, čo sa jej takmer vypomstilo. Počas nakrúcania scény na rieke sa skoro utopila. „Chcela som, aby moje dcéry videli, ako robím niečo odvážne,“ žartovala neskôr.

Po tomto filme mala už dosť celého Los Angeles a s rodinou sa presťahovala do malého mestečka v Connecticute. Bezprostredne po sťahovaní natočila jeden zo svojich najväčších hitov - Madisonské mosty, za ktoré získala 10. nomináciu na Oscara. Ďalšia nominácia prišla za Hudbu môjho srdca (1999). „Poslali mi scenár a páčil sa mi. Páčil sa mi príbeh. Viete, ku mne sa toľko autentických scenárov až tak často nedostáva...“ Aby herečka mohla hrať učiteľku hudby, vrhla sa na intenzívne kurzy hry na husliach a poctivo cvičila až 6 hodín denne.

Presvedčivá

V roku 2006 prišla rola, ktorá konečne presvedčila divákov, že Streep vie aj rozosmiať. Postava šéfredaktorky módneho časopisu v komédii Diabol nosí Pradu jej priniesla 14. nomináciu na Oscara. O dva roky neskôr nakrútila romantický muzikál Mamma Mia! s pesničkami skupiny ABBA, za ktorý si vyslúžila uznanie aj ako speváčka a to aj napriek tomu, že touto úlohou nebola nadšená jej najbližšia rodina. „Moje deti neznášajú, keď ich matka spieva,“ povedala so smiechom s tým, že sa do filmu pustila, aby uviedla do rozpakov svoje deti.

Meryl Streep neustále prekvapuje. Napríklad kvôli snímke Julie & Julia (2009), kde hrala známu šéfkuchárku Juliu Child, pribrala 11 kíl. Režisérke snímky Nore Ephron zase vyrazila dych tým, že počas nakrúcania scény, pri ktorej dostala od manžela darček na Valentína, vedela sa na pokyn začervenať. Kto iný než Meryl by to dokázal?!

Oscarové filmy

Rok 1980 - Kramerová versus Kramer (vedľajšia úloha)



Rok 1983 - Sophiina voľba (hlavná úloha)



Rok 2012 - Železná lady (hlavná úloha)

10 zaujímavostí, ktoré ste o nej netušili:

1. Študovala kostýmové výtvarníctvo.

2.Za výkon v Lovcovi jeleňov (1978) bola prvý raz nominovaná na Oscara.

3. Svojho prvého Oscara za vedľajšiu úlohu Kramerovej zabudla na toaletách.

4. Kvôli filmu Hudba môjho srdca (1999) sa naučila hrať na husliach. Cvičila 6 hodín denne, 8 týždňov.

5. Keď sa pripravuje na svoje roly, púšťa si klasickú hudbu.

6. Svoju garderóbu z filmu Diabol nosí Pradu (2006) venovala prostredníctvom aukcie charite.

7. Meryl neprekáža lietanie, ale má panický strach z helikoptér.

8.V roku 2003 dostala Cézara za celoživotný prínos svetovému filmu a tiež najväčšiu francúzsku filmovú trofej Rytier umenia.

9. V epickom seriáli Anjeli v Amerike (2003) stvárnila hneď štyri rôzne postavy.

10. Kvôli filmu Nikdy nie je neskoro (2015), kde hrala rockerku, založila kapelu The Flash.