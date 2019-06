Marocké mesto Chefchaouen sa riadi jasným pravidlom: Modrá je dobrá

Modrá perla Afriky! Tak prezývajú vyše 40-tisícové mesto Chefchaouen, ukryté v severnej časti Maroka, ktoré vyzerá, akoby ho osídlila armáda šmolkov.

Domy, chodníky, schody, ba celé ulice tu hrajú všakovakými odtieňmi dokonalej modrej. Príbehov, ako sa Chef­chaouen sfarbil na modro, je viac. Ten najviac spomínaný hovorí, že táto tradícia vznikla po obsadení mestečka Židmi, ktorí sa tu ukryli pred besnením nacistov. Verili, že čím viac sa človek pozerá na niečo modré, tým viac myslí na nebo a na Boha. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Iná verzia príbehu v modrom nátere vidí oveľa praktickejší dôvod a to ochranu pred komármi, no a podľa tej najpravdepodobnejšej verzie steny domov na modro nafarbili domáci v 70. rokoch minulého storočia jednoducho preto, aby do chudobného regiónu pritiahli turistov. Nech je už pravda akákoľvek, mesto, ktoré obklopuje pohorie Ríf, rozhodne stojí za návštevu, a to nielen pre jeho modravú architektúru.

Chefchaouen je populárna nákupná destinácia, ktorá ponúka typické kožené výrobky, ako peňaženky či topánky, ale aj miestne vlnené odevy, tkané prikrývky, či koreniny a oleje. Známy je aj lahodný kozí syr z tejto oblasti. Neďaleko sa nachádza Kef Tohjpneot Cave, jedna z najhlbších jaskýň v celej Afrike, ale aj vyhľadávaná dovolenková destinácia Európanov mesto Tanger. Atmosféra tohto mestečka rozhodne stojí za návštevu.