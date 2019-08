Smutné konce legendárnych repeťákov: Nevládali viac bojovať s chorobou

Preslávila ich jedna šou! Repete bola relácia, ktorá bola v 90. rokoch legendárna. Ich najväčšie hviezdy však mali veľmi bolestné osudy.

Ivan Krajíček († 57): Metastázy po celom tele

Pesničková relácia starých šlágrov Repete patrila k vrcholom jeho kariéry. Lenže úspech nebol zadarmo. Krajíček bol nielen talentovaným hercom, spevákom a tanečníkom, ale k svojim zábavným programom si písal sám scenáre. Ako väčšina kreatívnych umelcov kvôli práci prebdel veľa nocí.

Boli 90. roky, pri moci Vladimír Mečiar a Ivan Krajíček musel, a aj chcel, s vtedajšou vládnou garnitúrou vychádzať dobre. „V máji 1996 si dal operovať sivý zákal. Bežná operácia, dnes to robia na počkanie. Jeho stav sa však z neznámych príčin skomplikoval. Ivan podpísal reverz a zobrali sme ho domov,“ povedala pre Nový Čas Nedeľa v minulosti zabávačova manželka Mária. Do práce sa vrátil, ale s čiernymi okuliarmi. A odvtedy mal v krvi stále zvýšenú sedimentáciu, lekári nevedeli zistiť príčinu. Ivan Krajíček, človek plný síl a chrlič pozitívnej energie, ktorý na javisku nikdy nesklamal, začal chradnúť.

A potom, v januári 1997, prišla obálka z nemocnice z Podunajských Biskupíc. Verdikt lekárov bol nekompromisný - rakovina neidentifikovateľného pôvodu, metastázy mal po celom tele. Rozbehol sa kolotoč transfúzií, infúzií, chemoterapií a ožarovania. V marci 1997 nakrúcal Ivan Krajíček posledné Repete, posediačky. Cítil, že je s ním zle. V časoch ťažkej choroby sa mu politici a všetci tí, ktorých zabával, otočili chrbtom. Krajíčkovo trápenie sa skončilo 5. júna 1997, keď vydýchol naposledy.

Zora Kolínska († 60): Svadba pár dní pred smrťou

Po roku 1989 sa Zora Kolínska okrem umeleckej činnosti venovala aj podnikaniu. Vlastnila prosperujúci obchod s nábytkom. A po úmrtí Ivana Krajíčka v roku 1997 prebrala úlohu moderátorky Repete. V roku 2002 sa u nej objavili vážne zdravotné problémy. Herec Matej Landl ju v apríli našiel v bezvedomí v záhrade na jej chate v Senci. Následne jej lekári diagnostikovali nádor v hlave, nasledovala operácia.

Keď sa jej stav zlepšil a cítila sa dobre, tešila sa, že začne opäť pracovať. Pobolievalo ju však brucho a jej partner, gynekológ Igor Peter ju presvedčil na druhú operáciu. Bola zoslabnutá, nemala žiadnu imunitu a navyše boli horúčavy. V tom čase žila Kolínska s Petrom už 25 rokov a vydala sa zaňho doslova na smrteľnej posteli.

„Nie, nebola to láska, ale skôr partnerstvo... Nebolo to o tom, že sa na smrteľnej posteli konečne dočkala šťastia a vydala sa za Igora. Keby to bola chcela, urobí to dávno. Viem, že to nechcela. Mojej žene povedala, že Igor pri nej plakal, čo s ním bude a kde bude bývať, ak sa jej niečo stane,“ spomínal Kolínsky. Speváčkina kamarátka Milka Lörinczová to tiež videla podobne. „Nešlo len o dom, ale aj o peniaze, chatu v Senci, auto, umelecké obrazy, kožuchy, šperky... Svadba bola až po druhej operácii. Myslím si, že išlo o skratové rozhodnutie, alebo v nejakej slabosti. “

Keď 17. júna 2002 Zora Kolínska naposledy vydýchla, všetci boli presvedčení, že ju zabil zhubný nádor na mozgu. „Lenže nie je to tak. Hovorila som s človekom, ktorý videl jej pitevnú správu. Bolo v nej uvedené, že Zora zomrela na sepsu, teda na totálnu otravu krvi, spôsobenú infekciou,“ dodala Lorincová.

Melánia Olláryová († 84): Dožila v charitatívnej liečebni

Ak by sa o niekom zo staršej generácie spevákov malo s rešpektom hovoriť ako o hviezdnej speváčke, bola by to isto Melánia Olláryová. Speváčka a hudobná redaktorka zažila v 50. rokoch minulého storočia to, o čom mnohé súčasné hviezdy len snívajú. Jej piesne Lístoček z brezy, Prečo sa máme rozísť, Vlasy ti kvitnú, mamička či Nič krajšieho nepoznám sa stali hitmy. Podľa hesla, že doma nikto nie je prorokom, viac si ju cenili v zahraničí, najmä v susednom Česku. V jej bratislavskom byte viseli na stene ocenenia – platinová platňa od Supraphonu a uznanie českého ministra kultúry Pavla Dostála za interpretáciu tanečnej hudby a celoživotné dielo.

„Na Václaváku bolo pár obchodov s gramofónovými platňami, vtedy patrilo všetko pod Supraphon. Vo výklade som čítala: Olárryová vypredaná!“ spomínala často na slávne časy speváčka, ktorá ovdovela ako 52-ročná. Deti nemala, jeden chlapček zomrel deň po narodení, o druhého syna prišla ešte počas tehotenstva.

Žiaľ, posledné roky ju kvárila koxartróza a pohybovala sa pomocou paličky. „Mám doma veľa kníh, ktoré by som si chcela prečítať,“ tešila sa na sklonku života speváčka. Pri nešťastnom páde v byte si zlomila krček stehennej kosti. Po troch dňoch ju našli ležať na zemi dehydrovanú a zoslabnutú. Nasledovala operácia, no keďže sa o ňu nemal kto postarať, skončila v charitatívnej Liečebni svätého Františka, kde sa o ňu starali rádové sestry. Zomrela 19. januára 2013.