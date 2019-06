Motorkár rýchlu jazdu nezvládol: Vpálil rovno do rodinného domu, pri prevoze do nemocnice zomrel

Rýchla jazda stála vodiča motorky život.

Polícia v Rimavskej Sobote vyšetruje smrteľnú dopravnú nehodu. Ako informuje polícia na svojej facebookovej stránke, nehoda sa stala v piatok (20.6.) okolo obeda. 38-ročný vodič viedol motocykel Harley Davidson v smere od Hnúšte a po vjazde do obce Rimavské Brezovo, pri prejazde miernej pravotočivej zákruty, neprispôsobil rýchlosť jazdy motocykla svojím schopnostiam, dostal šmyk a prešiel do protismeru, kde narazil do oplotenia pri rodinnom dome.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po náraze do oporného múru motocykel odhodilo na pozemok rodinného domu. Vodič utrpel viaceré poranenia celého tela a počas prevozu do nemocnice zomrel. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenie.