Vlajkonosič Tužinský bol z ceremoniálu ohromený: V Minsku je všetko skvelé

Obrovský zážitok. Tak zhodnotil otvárací ceremoniál II. európskych hier v Minsku a svoju úlohu v ňom vlajkonosič slovenskej výpravy strelec Juraj Tužinský.

Medzi výpravami z 50 európskych krajín nastúpilo na plochu štadióna viac než 50 členov výpravy SR.

„Bola to pre mňa nová skúsenosť. Na otváracom ceremoniáli takéhoto veľkého podujatia som sa zúčastnil vôbec po prvý raz - a hneď ako vlajkonosič,“ povedal pre olympic.sk Tužinský a pokračoval: „Na olympiádach mi predtým účasť na ceremoniáloch časovo nevychádzala. Beriem ako veľkú poctu, že ma vybrali na túto úlohu. Užíval som si to. Atmosféra bola super, dobrovoľníci nás skvele povzbudzovali, ľudia v hľadisku nám tiež nadšene mávali. Atmosféra ma pohltila, takže aj keď ma na druhý deň už ráno čakala súťaž, rozhodol som sa zostať na ceremoniáli do konca.“

Tužinskému sa v Minsku páči všetko - atmosféra, dedina aj strelnica. „Po pompéznych I. európskych hrách v Baku, kde mali obrovský rozpočet, som čakal, že to tu bude slabšie, ale nie je to tak. V Minsku je naozaj skvelo, všetko je tu na úrovni - aj ubytovanie aj strelnica, aj atmosféra,“ pochválil organizátorov Tužinský. Toho v sobotu spolu s Martinou Maršálkovou čakala kvalifikácia mixu vo vzduchovej pištoli na 10 m. S 569 bodmi skončili na 13. priečke a len tri body ich delili od postupu do finálovej osmičky.