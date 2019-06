Nevidiaca hviezda Talentu Bango po vyhadzove z vlaku: Vykašľali sa na nás!

Namiesto pomoci studená sprcha! Nevidiaci operný spevák Marián Bango (47) s rovnako nevidiacou manželkou Alexandrou (53) požiadali železnice o asistenciu pri doprave vlakom do Revúcej, kde mal Bango koncert.

Hoci im po počiatočných peripetiách a vylúčení z prepravy bola prisľúbená pomocná ruka, napokon sa jej nedočkali. Ako prezradili Novému Času, na polceste za pracovnými povinnosťami si tak museli neplánovane zaplatiť poriadne drahý taxík. Ako tento kiks vysvetlili kompetentní?

Nevidiaci umelec Bango, ktorý je známy zo šou Česko Slovensko má talent, predvčerom s manželkou Alexandrou docestoval do Revúcej, kde mal vystúpenie. Kultúrnemu zážitku však predchádzala poriadne adrenalínová cesta. Keďže sú Bangovci nevidiaci, požiadali železnice o asistenciu, aby im niekto pre výluky na trati pomohol presunúť sa z autobusu opäť na vlak. Hoci im žiadosť najprv telefonicky zamietli s tým, že sú podľa Bangovej slov z prepravy vzhľadom na hendikep vylúčení, napokon im pomoc predsa len prisľúbili, čo Novému Času potvrdili aj železnice.

Na nástupišti vo Zvolene však ostali manželia Bangovci stáť s ťažkou batožinou a otvorenými ústami.Čo sme mali robiť? Asistencia neprišla a zrejme ani v Kriváni by žiadna nebola,“ povedala nahnevane Alexandra.

Železnice sa bránia

„Došlo k nedorozumeniu, keď naši kolegovia určení na sprevádzanie nevysvetlili ŤZP cestujúcim vopred, ako sprevádzanie prebehne. Cestujúci, ktorí mali fixný termín koncertu, preto logicky po príjazde do Zvolena predpokladali, že sprevádzanie zlyhalo a konali na vlastnú päsť. Naši kolegovia ich pritom ešte hľadali vo vlaku. Vinu berieme na seba a zo zlyhania vyvodíme personálne dôsledky. Cestujúcim sme sa ospravedlnili a dohodli sme sa na kompenzácii. Mrzí nás to,“ argumentoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč. Aká však bude kompenzácia pre manželov Bangovcov, sme sa už nedozvedeli.

Sťažovať sa už nebudú

Bangovci už nemienia tento železničný trapas riešiť ďalej. „Čo by nám to pomohlo? Škoda času aj nervov. Zanadávali sme si a ideme ďalej,“ dodala Bangová, ktorá sa ani napriek zlej skúsenosti nemieni cestovania vlakom vzdať. „Bohužiaľ, my nemáme inú možnosť,“ uzavrela.