KDH pôjde do parlamentných volieb samostatne: Dôležité vyhlásenie šéfa hnutia Hlinu

Mimoparlamentné KDH pôjde do najbližších volieb do Národnej rady SR samostatne.

Rozhodla o tom v sobotu Rada KDH na zasadnutí v Liptovskom Jáne. Na tlačovej besede o tom informoval šéf hnutia Alojz Hlina. "Čelíme veľkej prívalovej liberálnej vlne a na to, aby sme to vyvážili, Slovensko nevyhnutne potrebuje konzervatívnu kresťansko-demokratickú silu, a to je Kresťanskodemokratické hnutie. Aj toto nás oprávňuje na to, aby išlo do volieb samostatne. KDH má na to, aby mohlo ísť samostatne," povedal Hlina.

Presnú stratégiu, s akou pôjde KDH do parlamentných volieb, hnutie prezradiť nechce. "Chybou stratégie často býva, keď je prezradená," poznamenal Hlina. Dôležitým prvkom však podľa neho bude kandidačná listina. KDH má pritom ambíciu zostaviť rovnako "excelentnú" kandidačnú listinu ako do nedávnych volieb do europarlamentu.

Hnutie chce pri zostavovaní kandidačnej listiny zapájať aj starostov, primátorov a regionálnych politikov. Etablovaní by mali byť nielen členovia KDH, ale aj sympatizanti hnutia. Listinu by mala schvaľovať Rada KDH v septembri. "Potenciál pre kresťanskú demokratickú stranu na Slovensku je vysoký. Ak sa KDH nedostane do parlamentu, do dvoch hodín odstupujem," dodal Hlina.