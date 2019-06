Sarri má pre Ronalda novú pozíciu na ihrisku: S hviezdou rokoval na jeho luxusnej jachte

Maurizio Sarri sa len nedávno stal hlavný trénerom talianskeho Juventusu Turín, ale v príprave rozhodne nezaháľa. Majnovšie informácie sa týkajú Cristiana Ronalda!

Hviezdny Portugalčan, by mal podľa viacerých talianskych médií plniť pod Sarriho taktovkou novú úlohu, ktorú spolu preberali na luxusnej Ronaldovej jachte vo Francúzske riviére.

Sarri, by chcel z Ronalda spraviť tzv. "falošnú deviatku". To by znamenalo, že Crstiano, by sa z kraja útoku presunul rovno na jeho hrot. S tým súvisí väčšia akcia, viac príležitostí, striel a v konečnom dôsledku aj gólov.

Sarri má s takouto zmenou skúsenosť. V Chelsea hral na tejto pozícii niekoľkokrát Eden Hazard, v Neapole zase jeho krajan Dries Mertens.

Kouč sa nedávno vyjadril, že sa na spoluprácu s Ronaldom veľmi teší a rovnako sú naladení aj fanúšikovia po celom svete. Bude Ronaldo pod Sarrim ešte väčší bombardér?