Hrdina Sanchez hral aj cez bolesť: S vytknutým členkom poslal Čile do štvrťfinále Copa America

Futbalisti Čile si už po dvoch zápasoch zaistili postup do štvrťfinále Copa America.

V noci na sobotu zdolali v stretnutí C-skupiny Ekvádor 2:1, na konte majú šesť bodov a v tabuľke môžu skončiť najhoršie na druhom mieste.

Čile otvorilo skóre v 8. minúte zásluhou Joseho Fuenzalidu, Ekvádor vyrovnal ešte v prvom polčase, keď premenil jedenástku Enner Valencia. Víťazný gól dosiahol v 51. minúte Alexis Sanchez, ktorý po zranení dohrával s liekmi proti bolesti. "Vytkol som si členok. Pokračoval som v súboji, pretože mám rád môj národný tím. Keď hrám za moju krajinu, som vždy šťastný," citovala agentúra AP Sancheza, pre ktorého to bol 43. zásah v najcennejšom drese.

Vďaka nemu sa dvojnásobní obhajcovia kontinentálneho titulu z rokov 2015 a 2016 prebojovali do štvrťfinále už v predstihu. V úvodnom stretnutí zdolali Japonsko 4:0, v pondelok si na Maracane v Riu de Janeiro zmerajú sily s Uruguajom, ktorý figuruje na druhej priečke so ziskom štyroch bodov a prinajhoršom môže obsadiť tretiu pozíciu. Medzi elitnú osmičku postúpia prvé dve mužstvá zo všetkých troch skupín plus dva najlepšie tímy na tretích miestach.

Ekvádor, ktorý v záverečných minútach prišiel o vylúčeného Gabriela Achiliera, je naďalej bez bodu. V pondelok zabojuje v Belo Horizonte proti jednobodovému Japonsku.

Copa America - C-skupina:

Salvador

Ekvádor - Čile 1:2 (1:1)

Góly: 26. E. Valencia (z 11 m) - 8. Fuenzalida, 51. Sanchez. ČK: 89. Achilier (Ekvádor)

tabuľka C-skupiny:

1. Čile 2 2 0 0 6:1 6 - istý postup do štvrťfinále

2. Uruguaj 2 1 1 0 6:2 4

3. Japonsko 2 0 1 1 2:6 1

4. Ekvádor 2 0 0 2 1:6 0