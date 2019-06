Škandál horúceho kandidáta na britského premiéra: Zásah polície! Z jeho domu sa mal ozývať ženský krik

V londýnskom dome, kde so svojou priateľkou žije možný budúci britský premiér Boris Johnson, v noci na piatok kvôli hlasnej hádke zasahovala polícia. Informuje o tom denník The Guardian.

Johnsonov sused, ktorý políciu privolal, denníku povedal, že zvnútra počul ženský krik a "búchanie a rany". Podľa polície sa nikomu nič nestalo. Podľa nemenovaného suseda bolo z domu exministra zahraničia počuť, ako jeho partnerka Carrie Symondsová kričí "nechaj ma byť" a "vypadni z môjho bytu". Zdroj The Guardian preto šiel zaklopať na vchodové dvere, ale nikto ich neprišiel otvoriť. Už predtým si sused začal zhotovovať audiozáznam udalosti, ktorý si reportéri The Guardian vypočuli.

"Na nahrávke je počuť, ako Johnson odmieta z bytu odísť a Symondsovej hovorí 'nechaj môj zas*aný laptop na izbe', načo sa ozve hlasný rachot," napísal denník. Znepokojený sused nakoniec zavolal políciu. Tá najskôr na otázku The Guardian uviedla, že u inkriminovanej adresy nemá žiadny záznam o incidente domáceho charakteru, neskôr ale k veci vydala vyhlásenie: "V 00:24 (01:24 SELČ) v piatok 21. júna reagovala polícia na výzvu miestneho obyvateľa. Volajúci mal starosť o svoju susedku. Policajti boli na mieste a hovorili so všetkými osobami žijúcimi na danej adrese, pričom boli všetci v poriadku." Vyhlásenie Johnsona konkrétne nemenuje a dodáva, že zasahujúci policajti nevideli dôvod k akýmkoľvek ďalším krokom.

Johnson sa aktuálne uchádza o post lídra Konzervatívnej strany, pričom vo štvrtok ako jasný favorit postúpil do finálnejj fázy spoločne s ministrom zahraničia Jeremym Huntom. Johnsonov tím pred publikáciou správy neposkytol The Guardian k incidentu komentár. O ten už žiadajú aj novinári z iných médií, reportér televízie Sky News Sam Coates ale na twitteri uviedol, že v piatok už sa žiadna reakcia neobjaví.

Johnson vstúpil do vzťahu so Symondsovou potom, čo sa vlani rozpadlo jeho manželstvo s Marinou Wheeler, s ktorou má štyri deti. V posledných týždňoch sa Johnson a Symondsová začali spolu ukazovať na verejnosti a tiež spolu bývať. V médiách sa objavili informácie, že ak by bývalý starosta Londýna zvíťazil vo voľbe lídra konzervatívcov a stal sa tak britským premiérom, do Downing Street by sa s ním nasťahovala aj jeho nová partnerka.