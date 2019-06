Tréner hokejbalistov po triumfe nad Kanadou: Až mi išli slzy do očí

Slovenskí hokejbalisti sa po štvrtý raz v sérii prebojovali do finále MS. Piatkový triumf v Košiciach nad Kanadou 6:1 prekvapil aj trénera Mojmíra Hojera. Triumf je podľa neho výsledkom obrovskej obetavosti každého jedného hráča.

Po prvom zásahu Kanady hala stíchla, no gól napokon Steel Aréna oslavovala šesťkrát. "Na niečom sa dohodli, ale chalani ako keby čítali medzi riadkami a podali ešte lepší výkon, ako som od nich chcel. Až mi išli slzy do očí, ako sa bez hokejok hádzali do striel. Kpovedal Hojer. Mal na mysli najmä hru v oslabení, každý hráč v ňom odviedol neuveriteľnú prácu. "Ale že hrajú dôrazne a kreatívne, to sme vedeli. My sme vedeli, že musíme byť disciplinovaní, aj keď to vyznie teraz komicky, keďže sme mali veľa vylúčených. Ale všetko sme nahradili veľkou obetavosťou," dodal Hojer.

Pre trénerov je potešiteľné, že tím držia nad vodou opory. Gólovo sa presadzujú Svitana, Martinusík, po prvý raz na MS strelil gól aj Oravec. "My si minimálne takisto, alebo aj viac, vážime čiernu prácu. Keď vidíte, ako sa taký rodený strelec ako Matúš Lipták hodí v jednom oslabení dvakrát do strely, to je jednoducho fantázia," pochválil Hojer.

Teraz bude dôležité dobre sa pripraviť na finále, ktoré je na programe v sobotu o 19.00 h. Dovtedy majú hráči čas na regeneráciu a prečistenie myšlienok. "Každý si to užije po svojom. Ja si pamätám zo svojich hráčskych čias finále v roku 2005, dodnes ma to mrzí. Mali sme taktiež emocionálnu semifinálovú výhru a potrebovali sme deň voľna. Nie preto, aby sme si oddýchli fyzicky, ale aby sme dokázali čo najviac vstrebať emócie a sústrediť sa na finále. Takže sa budem snažiť chalanom vysvetliť, aby si to užili, ale zobudiť sa už musíme s čistými hlavami. Dáme si dobré raňajky, poprechádzame sa. Neviem, či má zmysel robiť videorozbor, skôr si asi len niečo povieme. S pokorou potom pôjdeme do finále," uzavrel jeden z trénerov SR.

Vo finále proti Fínsku

Finálovým súperom Slovákov na MS v hokejbale v Košiciach budú Fíni, ktorí v piatkovom druhom semifinálovom dueli zdolali Česko 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 48. minúte Hans Mäenalanen.



Finále je na programe v sobotu o 19.00 h, zápas o bronz medzi Českom a Kanadou sa začne o 16.00 h.