Samo Tomeček odhalil pikošky zo svadobných príprav: Jedna vec by vraj mohla dopadnúť úplnou katastrofou!

Darí sa mu v práci, aj v súkromí! Bývalý Superstarista Samo Tomeček prežíva azda najspokojnejšie obdobie vo svojom živote. Po tom, čo sa po siedmich rokoch rozišiel so svojou manažérkou Kristínou, našiel šťastie po boku atraktívnej blondínky Sophie. Spevák sa dokonca odhodlal k vážnemu kroku a svoju priateľku požiadal o ruku. O tom, že to dvojica myslí vážne teda niet pochýb a hoci svoj veľký deň plánujú až na budúci rok, Tomeček predsa len zopár pikošiek z príprav prezradil. Dokonca aj to, čo by mohlo podľa neho dopadnúť úplnou katastrofou!