Mamička dostala v 29. týždni mŕtvicu: Lekári nariadili cisársky rez, v takýto koniec veril málokto

Čerstvá mamička ostala ochrnutá po tom, ako sa u nej vyvinula preeklampsia a v 29. týždni tehotenstva prežila mŕtvicu. Mala šťastie, že ostala nažive.

Claire Winnetová (24) uviedla, že prvotný príznak bol nekontrolovateľný tras v ruke, uvádza portál Fox News. Vyústilo to až do núdzového prevozu do nemocnice v anglickom meste Doncaster.

Tehotnej Claire diagnostikovali preeklampsiu a lekári jej zistili krvácanie do mozgu. Pre záchranu bábätka musela okamžite podstúpiť cisársky rez a pre svoju záchranu absolvovať operáciu mozgu. Dcérka Sienna vážila po narodení len 900 gramov.

„Lekári mi povedali, že som mohla zomrieť, ale pred operáciou chceli najskôr zachrániť bábätko. Tiež nám povedali, že sme mali obe obrovské šťastie, pretože prežiť mŕtvicu počas tehotenstva je veľmi zriedkavé. Až potom som si uvedomila, v akom vážnom stave sme obe boli,“ znejú slová mamičky Claire, ktorá bola po operácii 10 dní v kóme.

„Bol som vystrašený,“ povedal jej partner Adam a pokračoval: „Úprimne, neveril som, že to Claire zvládne. Lekári mi povedali, že operáciu nemusí prežiť. Nevedel som, čo sa s oboma mojimi dievčatkami stane, musel som sa modliť, aby Claire bojovala.“

„Preeklampsia mi nebola diagnostikovaná a nevedela som, že môže spôsobovať vysoký krvný tlak. To vyvolalo mŕtvicu. Nemohla som tomu uveriť. Neviem, čo by som bez Sienny robila, ako by som bez nej žila. Cítila by som sa vinná, keby som ja prežila a ona nie. Pomáha mi byť silnejšou a určite chcem byť schopná pohrať sa s mojou dcérkou,“ opisuje svoje pocity mamička Claire.

Claire mohla prvýkrát vziať svoju dcérku do náruče, až keď mala 12 dní, a až po dvoch mesiacoch sa mohli vrátiť domov. Mamička stále podstupuje fyzické terapie, avšak chodiť stále nedokáže. Dôležité je, že znova vie pohybovať prstami na nohách.

Preeklampsia je stav, ktorý sa vyskytuje u tehotných žien a môže spôsobovať vysoký krvný tlak a bielkovinu v moči. Objavuje sa u žien po 20. týždni tehotenstva a podľa Americkej asociácie pre tehotenstvo postihuje 5 až 8 % tehotných žien. Ak sa nelieči, môže viesť k závažným komplikáciám, ako sú zlyhanie pečene, obličiek alebo budúce kardiovaskulárne problémy.