Politická kríza v Tbilisi: Putin zakázal ruským aerolinkám lietať do Gruzínska

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v piatok dekrét, na základe ktorého bude od 8. júla platiť dočasný zákaz civilných letov do Gruzínska. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na tlačové oddelenie Kremľa.

"Od 8. júla 2019 majú ruské letecké spoločnosti dočasne zakázané prevádzkovať leteckú dopravu (vrátane komerčnej) občanov z územia Ruskej federácie na územie Gruzínska," uvádza sa v dokumente.

Okrem toho odporúča, aby cestovné kancelárie "po dobu trvania zákazu nepredávali občanom turistický produkt, ktorý zabezpečuje prepravu (vrátane komerčnej) občanov z územia Ruskej federácie na územie Gruzínska". Prezident zároveň nariadil vláde, aby pomohla ruským občanom v Gruzínsku vrátiť sa do Ruskej federácie vzhľadom na pozastavenie leteckej dopravy.

Nepokoje v Tbilisi vyvolala vo štvrtok návšteva ruských poslancov, z ktorých jeden zasadol do kresla predsedu gruzínskeho parlamentu. To si opozícia vyložila ako provokáciu. Dav demonštrantov sa pokúsil vtrhnúť do sídla parlamentu, polícia k ich odohnaniu použila slzný plyn, vodné delá i gumové projektily. Médiá referujú o 240 zranených a troch stovkách zatknutých.

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová neskôr označila Rusko za "nepriateľa a okupanta" a naznačila, že v pozadí protestov stojí "piata kolóna" Moskvy. Naopak Moskva kritizovala radikálnych gruzínskych politikov za to, čo označila za "protiruskú provokáciu". Protesty pokračujú aj v piatok, aj keď medzitým odstúpil predseda gruzínskeho parlamentu. Opozícia sa dožaduje demisie ministra vnútra, zodpovedného za štvrtkový zásah, a vypísanie predčasných volieb.