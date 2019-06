Postup do finále ako z veľkej knihy: Slováci rozdrvili výber Kanady

Slovenskí hokejbaloví reprezentanti postúpili do finále majstrovstiev sveta organizácie ISBHF v Košiciach (14. - 22. júna). V piatkovom semifinálovom zápase zdolali hráčov Kanady jednoznačne 6:1 a naďalej živia šancu na zisk štvrtej zlatej medaily v sérii.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V dueli s výberom "javorového listu" rozhodli o svojom triumfe v početných výhodách, keďže až tri góly zaznamenali v presilovkách.

Zverenci trénera Mojmíra Hojera podobne ako vo štvrťfinále proti Taliansku nezačali dobre a inkasovali ako prví. V šiestej minúte zaskočil slovenského brankára Patrika Polca strelou z ťažkého uhla útočník Shawn Hannon. Do šatní išli obe reprezentácie za nerozhodného stavu, keďže 19 sekúnd pred koncom prvého dejstva skóroval v presilovke Patrik Svitana. V prostrednej časti videli diváci v košickej Steel aréne len jeden gól. Dobrú prácu pri mantineli odviedol Boris Oravec, pred bránkou našiel osamoteného Libora Teplického, ktorý prekonal Adama Butlera - 1:2.

Hokejbalisti Kanady si "prehrali zápas" v úvode tretej tretiny, keď postupne odišli na trestnú lavicu Justin Maiolino a Bill Marshall. Slováci poskytnutú výhodu o dvoch hráčov dokonale zužitkovali a v rozpätí 35 sekúnd využili presilové hry Jaroslav Martinusík a Matúš Lipták. Definitívne zrazil hráčov v červených dresoch na kolená opäť Lipták, ktorý v 37. min ťažil z nezištnej prihrávky Patrika Svitanu. Slováci už žiadnu drámu nepripustili. Naopak, v 42. min uzavrel gólový účet stretnutia z trestného strieľania Boris Oravec. Záver duelu bol mimoriadne nervózny, keďže frustrovaní Kanaďania absolútne zbytočne faulovali.

Slovenskí hokejbaloví reprezentanti v sobotu od 19.00 h zabojujú o titul majstra sveta. Ich súperom bude víťaz piatkového večerného semifinálového duelu medzi Českom a Fínskom.

Majstrovstvá sveta v hokejbale - muži - semifinále - piatok - výsledok:

Kanada - Slovensko 1:6 (1:1, 0:1, 0:4)

Góly: 6. Hannon (Maiolino) - 15. P. Svitana (Lipták, Doskočil), 19. Teplický (B. Oravec), 33. Martinusík (P. Svitana, Rampáček), 33. Lipták, 37. Lipták (P. Svitana, B. Oravec), 42. B. Oravec (z trest. strieľania)

Zostava SR: Polc - Blahút, Bujdák, Doskočil, Gajdoš, L. Horváth, Tomka, Minárik, Salajka - P. Svitana, Cibík, Božík, Lipták, Martinusík, Olejník, B. Oravec, Poliaček, Rampáček, Rufati, Teplický, Vozár, Piják

Hlas (zdroj: RTVS):

Mojmír Hojer (tréner hokejbalistov SR): "Ťažko to komentovať, treba si to len užívať. Predviedli sme fantastický, oduševnený a obetavý výkon. Hráčom som nič nemusel hovoriť, oni vedeli, čo majú hrať. Dnes nikto nezávidel druhému - niekto hral viac, niekto menej. Chlapci sa povzbudzovali, nikto to nebral osobne a každý žil pre tím. Správanie Kanaďanov nebudem komentovať. Ja sa pozriem na výsledkovú tabuľu, vidím tam 6:1 a oni nech sa správajú ako chcú."