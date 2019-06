Hviezda Oteckov Mária Bartalos rodila na luxusnej klinike: Bábätku dala netradičné meno

Vybrala si pôrodnicu pre prominentov! Herečka Mária Bartalos (24), ktorá ešte donedávna hviezdila v markizáckom seriáli Oteckovia, sa musela podľa našich informácií vo štvrtok neskoro večer náhliť na súkromnú pôrodnícku kliniku.

Ako pred pár dňami informoval Nový Čas, brunetka svojho synčeka už niekoľko dní prenášala, ale nakoniec sa jej dieťatko predsa len vypýtalo na svet. Do nemocnice s herečkou vo večerných hodinách utekal jej manžel Adrián, ktorý zostal po jej boku po celý čas. Mária sebe a svojmu prvému bábätku dopriala luxus kliniky, ktorú majú v obľube viaceré slovenské celebrity.

Bartalos len v uplynulú stredu zdieľala záber so svojím novonarodeným synovcom Liamom a jej milovaným manželom Adriánom. „Jedno malinké klbko radosti je tu už dva týždne s nami a to druhé už netrpezlivo očakávame. Dáva si načas drobečko, ale to nevadí. Aj mňa maminka prenášala, lebo mi bolo dobre v brušku,“ napísala na svojom profile hviezda seriálu Oteckovia. Ako sa však zdá, svojím vyjadrením si svojho synčeka zrejme konečne privolala na tento svet. Podľa informácií Nového Času totiž pred prominentnou klinikou, kde rodili mnohé celebritné mamičky, zastavilo vo štvrtok večer auto, z ktorého sa do priestorov nemocnice náhlila Mary s manželom. „Adrián ju priviezol približne okolo deviatej hodiny večer,“ prezradil zdroj Nového Času. Herečka z Oteckov však na svojho vytúženého syna nečakala veľmi dlho. „Mária porodila v piatok doobeda zdravého chlapčeka. S manželom mu dali meno Noel,“ dodal zdroj. Zaľúbenci si na príchod svojho malého princa vybrali súkromnú kliniku v našom hlavnom meste. Za jej služby sa však musí aj patrične zaplatiť a manželov môže pobyt za bránami kliniky vyjsť pre nadštandardné služby až na 3 200 eur. Nový Čas oslovil manžela Márie Bartalos, Adriána, avšak ten do uzávierky na otázky Nového Času nereagoval.

Vychytená pôrodnica

Sanatórium pre budúce mamičky je veľmi obľúbené medzi celebritami. Svojho prvého synčeka Hektora tu porodila herečka Nela Pocisková. Bývalá riaditeľka Miss Slovensko Magdaléna Šebestová priviedla na svet na tomto mieste futbalistovi Jánovi Ďuricovi dcérku Ninku. A do tretice tu má za sebou svoj prvý pôrod aj herečka Zuzana Šebová, ktorej robí obrovskú radosť synček Rudko, či producentka Wanda Adamík - Hrycová.

Účet za služby

- Poplatok za nadštandardné služby hotelového typu pri hospitalizácií počas pôrodu a v šestone delí

1 400 eur.

- Výber vlastného lekára, pôrodníka k pôrodu

300 eur.

- Výber vlastnej anestéziologičky k pôrodu

300 eur.

- Výber vlastnej pôrodnej asistentky k pôrodu

200 eur.

-Príplatok za apartmán s ubytovaním ďalšej osoby s plnou penziou a s jedným parkovacím miestom v areáli nemocnice

1 000,00 eur / do 5 dní.

spolu: 3 200 eur

