Trump mal prostredníctvom Ománu varovať Irán pred útokom USA: Klamstvo! bráni sa Teherán

Irán v piatok poprel medializované správy, podľa ktorých mal prostredníctvom Ománu dostať od amerického prezidenta Donalda Trumpa varovanie pred bezprostredným útokom zo strany USA. Informuje o tom agentúra AFP.

"Amerika neposlala Iránu cez Omán nijakú správu," uviedol Kejván Chosraví, hovorca iránskej Najvyššej národnej bezpečnostnej rady. "Nie je to pravda," dodal.

Chosraví takto reagoval na správy zahraničných médií, ktoré s odvolaním sa na nemenovaných iránskych predstaviteľov informovali, že Omán odovzdal v noci na piatok Teheránu správu od Trumpa varujúcu ho pred bezprostredným útokom USA v prípade, že nebude súhlasiť s rokovaním.

Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že Irán s USA neudržiava diplomatické vzťahy, pričom práve Omán v minulosti zohrával v komunikácii oboch krajín úlohu prostredníka.

Trump v piatok na Twitteri oznámil, že v noci na piatok na poslednú chvíľu odvolal nálety na iránske ciele, keď mu generáli oznámili, že by pri nich zomrelo 150 ľudí. To by totiž podľa jeho slov nebola "primeraná" reakcia na štvrtkové zostrelenie amerického prieskumného bezpilotného lietadla Iránom.

V sérii príspevkov americký prezident uviedol, že USA boli pripravené Iránu "vrátiť úder na troch rôznych miestach", on však nálety odvolal desať minút predtým, ako sa mali uskutočniť.

K zostreleniu amerického vojenského dronu došlo vo štvrtok ráno. Kým Washington trvá na tom, že sa tak stalo nad medzinárodnými vodami, Irán tvrdí, že lietadlo sa pohybovalo v jeho vzdušnom priestore. Incident vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktoré nastalo po sérii útokov na ropné tankery, z ktorých Washington obviňuje Teherán.