Pohreb Slávky († 41), ktorá zahynula pri záchrane suseda: Srdcervúce vyznanie od dcérky

Pre svoju dcéru bude mama navždy hrdinka. Po štvrtkovom pohrebe policajta Filipa († 29), ktorý minulý víkend zahynul vo vlastnej studni, sa včera rozlúčili aj s jeho obetavou susedou Slávkou († 41).

Mame dvoch detí a bývalej slovenskej volejbalovej reprezentantke prišli dať posledné zbohom aj niekdajší spoluhráči či tím, ktorý trénovala. Najväčší žiaľ v srdci však prežíval manžel, ktorý v okamihu zostal sám na dve detičky. Dcéra Slávka (14) milovanú mamu na večnosť odprevadila nielen obrovskou kyticou ruží, ale i slovami vďaky, ktoré trhajú srdce...

Farár počas emotívneho obradu len ťažko hľadal slová k tragédii, ktorá sa pred týždňom odohrala. „Ona obetovala vždy svoj život pre druhého, nosila v srdci úprimnú lásku k ľuďom, ktorú praktizovala bežne v živote. Tak sa zachovala aj v osudný deň. Zanecháva nám tu čistú a úprimnú lásku, takú, ako aj my môžeme žiť teraz,“ pokračoval v emotívnej reči.

So Slávkou, ktorá pred týždňom prišla tragicky o život v studni pri pomoci susedovi Filipovi († 29), sa prišiel rozlúčiť aj volejbalový tím, ktorý ona trénovala. Tínedžeri v plači spomínali na svoju trénerku rovnako ako jej niekdajší spoluhráči.

Mamu nazvala hrdinkou

Najťažšie chvíle však prežíval Slávkin manžel a dve deti. Staršia Slávka (14) si počas poslednej rozlúčky podopierala hlavu o svojho milovaného otca. Tínedžerka, ktorá je nadaná tenistka, svojej mame na sociálnej sieti poslala do neba odkaz, ktorý trhá srdce. „Odišiel mi človek, ktorý neznamenal len slovo mama. Osoba, ktorá znamená tak veľa, moja maminka, moja sestra, moja najlepšia kamoška, moja bútľavá vŕba. Je nepredstaviteľné, že tieto emócie, radosti, starosti nebudeš zdieľať so mnou. Naučili ste ma s tatom, čo je láska, vnímať veci úplne inak, a že láska a pokora je na prvom mieste. Aj keď si zostala pri mne krátko, ja ti ďakujem za tých krásnych 14 rokov. Nechápem, prečo sa toto práve nám mohlo udiať! Ale jedno viem, si veľký môj HRDINA, HRDINA nás všetkých, išla si zachrániť život a život to zobralo aj tebe. Neskutočné odhodlanie a boj zachrániť život druhému. Ale jedno verím a s nádejou po celý život budem dúfať, že sa opäť vidíme. V tom krajšom svete. A budem Ti len dokazovať, akú geniálnu dcéru máš. Si najväčšia hviezda pre mňa,“ napísala užialená dcéra.

V statuse nezabudla ani na druhú rodinu, ktorú postihlo nešťastie. „Veľká ľútosť taktiež patrí aj drahému susedovi a celej jeho rodine,“ dodala statočná dievčina, ktorú teraz čaká to najťažšie. Žiť bez svojej opory, bez povzbudivých slov, bez materinskej lásky, ktorej tak veľa dostávala od milovanej mamy. Tá ju bude teraz povzbudzovať už len z neba.