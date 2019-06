Nepríjemná udalosť slovenského brankára: Z raja rovno na operačný stôl

Priviezol si kopu zážitkov. Ale aj zranenie, ktoré ho vyradí z činnosti asi na dva mesiace. Slovenský brankár Patrik Le Giang, nová posila českého ligistu Bohemians Praha, má za sebou exotickú dovolenku.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Zlákali ho indonézske ostrovy Bali a Lombok, vzdialené od domova 11 500 kilometrov. Po príchode na miesta krásnych pláží, priezračnej tyrkysovej vody, vulkánov, vodopádov a príjemných ľudí netušil, že chvíle oddychu mu naruší nepríjemná udalosť.

„Stalo sa to v sekunde. Mal som dopravnú nehodu, pri ktorej nevydržala kľúčna kosť. Vrátil som sa predčasne do Prahy na operáciu. Som rád, že ma zobral do parády pán doktor Sinkule, ktorý mi dal v závere minulého roka dokopy zlomený lakeť tak, že som mohol už po necelých troch mesiacoch opäť chytať,“ povedal Novému Času vždy optimistický Patrik.

Napriek tomu neľutuje, že navštívil tento očarujúci kút sveta. Hoci je táto destinácia po ceste do Vietnamu, odkiaľ pochádza jeho otec, v Indonézii ešte nebol. „Na Bali ma čakala skupina kamarátov, ktorí sú tam pol roka. Siedmi chalani, všetko Slováci. Dvaja žijú v Manchestri, jeden štyri roky v Austrálii, ďalší brázdi svet. Dobrá partia rovnako zmýšľajúcich ľudí. Bola to najlepšia i najkrajšia dovolenka, akú som doteraz zažil. Aj napriek zlomenine.“ V neznámom prostredí bolo čo obdivovať. Nádherná scenéria pripomína raj. Rafting či pobyt v džungli spríjemnili deň. „Vždy sme zažili niečo nové. A k tomu milí ľudia s úplne inou mentalitou. Srší z nich priateľskosť, ľudskosť, pokora. Hodnotím to veľmi pozitívne. Určite sa tam raz vrátim,“ neskrýval nadšenie Patrik. Na viacerých fotografiách roztiahol ruky: „Znázorňuje to akýsi pocit voľnosti, slobody. Žiadna fotografia či video však nedokážu zachytiť to, ako sa tam človek cíti. To treba jednoducho zažiť.“

Indonézsku republiku, štvrtý najľudnatejší štát sveta s najväčším počtom obyvateľov hlásiacich sa k islamu, navštívil v čase vrcholiaceho ramadánu. „Spolu sme prežívali ich trojdňový sviatok, počas ktorého si vzájomne odpúšťajú všetko zlé, čo druhému urobili. Objímu sa, podajú si ruky, pozrú sa do očí a povedia to zo srdca. Aj keď je moje vierovyznanie iné, môžeme sa od nich učiť a zobrať si veľa dobrých veci,“ dodal Patrik.

Hrdina Sanchez hral aj cez bolesť: S vytknutým členkom poslal Čile do štvrťfinále Copa America

Bohemka je rodinný klub

Zlomená kľúčna kosť zabránila Le Giangovi odštartovať prípravu s Bohemiansom Praha na nový ročník českej ligy. „Verím, že do dvoch mesiacov budem v plnej záťaži,“ želá si Patrik. „Klokani“ ho predstavili začiatkom mesiaca. Prišiel z Karvinej po hosťovaní vo Vlašimi. S trénerom Martinom Hašekom sa odtiaľ pozná. „Pre mňa je to rodinný klub. Zmluvu som podpísal už vo februári. Nik o tom doteraz nevedel. Môj príchod závisel od toho, či sa Bohemka udrží v lige.“

Prezidentom klubu je legendárny autor priamych a pokutových kopov Antonín Panenka. Bude si od neho pýtať rady ako čeliť penaltám? „Nie, nie. Ale spoločnú fotografiu neodmietnem. Som rád, že som v klube, v ktorom pôsobí. Je to ikona svetového futbalu. Často som ho videl na štadióne v Dolíčku, keď som tam chodil ešte ako brankár Vlašimi,“ uzavrel Le Giang.