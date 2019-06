Košickí poslanci rozhodli: NTC bude stáť na Luníku IX

Luník IX sa opäť zviditeľnil! Národné tenisové centrum (NTC) by mali postaviť práve tam.

S týmto návrhom, a to napriek odmietavému stanovisku stavebníka, ktorým je Slovenský tenisový zväz (STZ), prišlo vedenie košického magistrátu. Túto lokalitu poslanci napokon odklepli, aj keď stavebník už začal so stavebnými prácami na Popradskej ulici schválenej v roku 2017. Obyvatelia Luníka IX by tenisové centrum u nich však brali všetkými piatimi.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček na zastupiteľstve rázne obhajoval novú lokalitu Myslavská (Luník IX). Keď mu poslanec Jozef Karabin pripomenul, o aké parcely ide, hlava mesta ho počastovala tým, že je vraj fašistom. Až tak bolo vybičované rokovanie o budúcnosti viacúčelového komplexu, ktorý nové vedenie metropoly východu nechce na už schválenej Popradskej ulici. Stavebné konanie sa pre údajné nedostatky zastavilo. Odvolací orgán však už rozhodol, že stavebník dodal potrebné podklady a pochybilo mesto. Jeho čelní predstavitelia napriek tomu hľadali iné riešenia a prišli s 3 novými miestami.

Lokalita za babku

Najlacnejšou lokalitou je už spomínaná Myslavská na Luníku IX, ktorú po búrlivej debate poslanci schválili. Stavebník s tým však zásadne nesúhlasí. Poslanec Miroslav Špak pripomenul, že stavebné rozhodnutie stavebník NTC získal na Popradskej ulici v roku 2017.

„Reálnou alternatívou je jedine Popradská, k výstavbe už po rozhodnutí odvolacieho stavebného úradu nie sú pripomienky. Zajtra by sa mohla kopať jama, ale tandem Polaček - Gibóda už pred voľbami povedal, že to nedovolí. Všetky nové riešenia halu o 2-3 roky oddialia, prípadne zastavia,“ myslí si Špak. Naopak, spokojnosťou žiaril starosta Luníka IX Marcel Šaňa. „Je to najlepšie aj najlacnejšie riešenie. Uvítali by sme ho, navyše je aj z dopravnej stránky veľmi výhodné,“ vyjadril sa.

Zväz trvá na svojom

Slovenský tenisový zväz, ktorý má v NTC 51 % akcií (zvyšok má mesto), trvá na tom, aby sa centrum postavilo na Popradskej, kde má stavebné povolenie a spustil tam výstavbu inžinierskych sietí. Tvrdí, že túto lokalitu svojho času navrhol magistrát.

„Výhrady obyvateľov k možnej hlučnosti, prašnosti, výrubu zelene, parkovacím miestam, resp. doprave pramenia z nedostatočnej informovanosti. Výstavba NTC túto lokalitu pozdvihne, pri jeho prevádzke nedôjde k zhoršeniu životného prostredia, ale k jeho skvalitneniu. Košice získajú moderné športovisko,“ uviedol generálny sekretár STZ Igor Moška. V memorande o spolupráci sa pritom mesto zaviazalo financovať výstavbu NTC 20 % podielom a na navýšenie projektu z 15 mil. až na 30 mil. € v rozpočte nemá zdroje. Mesto by to totiž vyšlo až na 6 mil. €.

Lokalita Myslavská (Luník IX)

+ Ide prevažne o mestský pozemok s napojením na letisko, pričom sa nepredpokladajú protesty proti výstavbe.

+ zlepšenie imidžu mesta, Slovenska a STZ

- ohrozujúce sú predsudky spoločnosti a slabou stránkou je dohoda s Apoštolskou cirkvou či potrebný výrub stromov.

(Ide o dlhodobo zanedbávanú lokalitu, ktorá zaberie aj existujúce, no málo využívané ihrisko).

Viac o centre

- tenisová tréningová hala (4 dvorce 18 x 36 m, tvrdý povrch)

- bedmintonová hala (8 dvorcov s alternatívou 2 tenisových dvorcov za sebou)

- centrálny dvorec s otvárateľnou strechou (20 x 40 m) a 2 pridruženými dvorcami (18 x 36 m, antuka, s kapacitou pre 5 000 divákov)

- 6-podlažná prevádzková budova vonkajšie tenisové kurty