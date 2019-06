Smutný koniec známej repeťáčky Lýdie Volejníčkovej († 66): Dcéra prehovorila o jej smrti

Koniec fámam! V piatok sa v bratislavskom krematóriu rozlúčila rodina a priatelia so speváčkou Lýdiou Volejníčkovou († 66).

Krehká blondínka s výnimočným hlasom patrila k hviezdam televíznej relácie Repete. O jej smrti sa za tých pár dní povedalo všeličo. Jej jediná dcéra Ivana Volejníčková (38) napriek ťaživému smútku nabrala silu na rozhovor pre Nový Čas Nedeľa, aby veci vysvetlila.

Vaša mama zomrela v aktívnom veku, na odchod do umeleckého neba mala ešte čas. Čo sa vlastne stalo a čo bolo príčinou jej smrti?

Lekár skonštatoval, že mame zlyhalo srdiečko. Mala dlhodobo rôzne zdravotné ťažkosti, trápili ju najmä psychické problémy. Dlhší čas sa liečila, intenzívnejšie asi posledný rok a pol. V žiadnom prípade to však nebola rakovina, ako sa písalo. Rovnako nie je pravda, že sa liečila pre psychické problémy v Pezinku, ako pre médiá povedala manželka speváka Dušana Grúňa. Nikdy v živote sa tam neliečila, to si môže každý overiť.

Nie je pravda ani to, že vám mama darovala veľký byt v centre Bratislavy? Vraj ste ju mali vysťahovať do spomínaného jednoizbového bytu v Petržalke, z čoho bola zničená.

Mama chcela ísť preč z bytu v centre mesta. Vravela, že je pre ňu veľký. Mala pocit, že potrebuje zmeniť miesto, ale ona potrebovala zmeniť predovšetkým seba. Nepochopila, že kamkoľvek pôjde, všade bude stratená. Už sa necítila komfortne nikde. Ja som náš byt chcela zachrániť, držala som ho, dokedy to išlo. Neobrala som ju o byt, ako to niekto rozpráva, s partnerom sme si postavili dom a toto sú nezmysly. Nie je pravda ani to, že zomrela v domove pre seniorov. Hoci lekári jej to sami odporúčali, mama nikdy v žiadnom centre nebola. Neželala si to a ja som to rešpektovala. Mama zomrela doma. Keďže mi nezdvíhala telefón, išla som ju pozrieť a žiaľ, našla som ju tam...