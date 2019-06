Ak chcete naozaj zhodnotiť svoje peniaze, skúste investovať!

Najčastejšie si Slováci sporia pre deti (na ich vzdelanie, „štartovné“ do života), na bývanie (základ potrebný na hypotéku) a na prilepšenie si k dôchodku. Zaujímavejšie ako klasické sporenie môže byť pre vás investičné sporenie. Dokonca už od 20 eur mesačne!

Sporenie je pravidelné odkladanie si časti toho, čo zarobíme na horšie časy – tvoríme si rezervu. V súčasnosti sú v bankách nízke úrokové sadzby, takže zaujímavejšie ako klasické sporenie je investičné sporenie. To znamená, že si neodkladáte peniaze na účet, ale každý mesiac nakupujete podielové listy vybraného podielového fondu. Cena podielových listov sa mení podľa aktuálnej situácie na finančných trhoch. Za rovnakú sumu (napríklad 20 eur) kúpite zakaždým iný počet podielových listov. Čím je ich cena nižšia, tým viac podielových listov v danom momente nakúpite. Týmto spôsobom môžete zarobiť podstatne viac ako pri bežnom sporení na účet.

Investovanie = nákup niečoho, napríklad podielov v podielovom fonde, za účelom zhodnotenia vašich peňazí.

Investovanie je jednoducho spôsob, ako nechať vaše peniaze pracovať a zhodnocovať sa. Aby sa vám to oplatilo, malo by ísť o investíciu na minimálne 5 a viac rokov, pri investičnom sporení na dôchodok dokonca o 15 a viac rokov. Investovať môžete jednorazovo, alebo pravidelne v menších dávkach formou investičného sporenia. Vo VÚB môžete takto investovať už od 20 eur mesačne. Ako na to, vám poradia na ktorejkoľvek pobočke. Vo vyspelých krajinách si takto vylepšuje domáci rozpočet oveľa vyššie percento domácností ako u nás na Slovensku. Možno je načase to zmeniť.

Nakupuj lacno, predávaj draho

Základné pravidlo investovania je, že keď sú trhy dole (ceny dlhopisov/akcií sú nízke), treba nakupovať a vyberať zisk vtedy, keď sú trhy vysoko (ceny dlhopisov/akcií sú na maximách).

Dôležité pravidlá pri investovaní

1. Cieľ – určite si, o koľko chcete zhodnotiť svoje úspory, alebo aký zisk chcete dosiahnuť. Samozrejme, že by sa malo jednať o reálne očakávanie.

2. Doba investovania – stanovte si čas, na ako dlho plánujete investovať svoje peniaze = kedy asi chcete dosiahnuť svoj cieľ. Investovanie je dlhodobá záležitosť, ako sme spomínali, tak minimálna doba je aspoň 3 až 5 rokov.

3. Majte rezervu – nikdy neinvestujte všetky svoje úspory. Rozdeľte si ich na rezervu na neočakávané udalosti a sumu, ktorú chcete/môžete investovať dlhodobo s cieľom zabezpečiť si napríklad slušný dôchodok.

4. Riziko – prehodnoťte rôzne situácie a možné riziká, ktoré vedia ovplyvniť váš život. Počítajte s tým, že pri investovaní sú obdobia rastu, ale aj obdobia poklesu, je to prirodzené. Neznamená to, že pri prvom poklese ceny treba spanikáriť a všetko vybrať, naopak, vtedy treba nakupovať a vyberať, až keď cena podielových listov opäť narastie.

5. Informácie – preštudujte si dostupné informácie o vybranom podielovom fonde, do ktorého plánujete vložiť svoje peniaze. Poprípade sa poraďte s odborníkom.

6. Rozloženie rizika – investujte do viacerých fondov (viac a menej rizikových), využite aj možnosť pravidelného sporenia.

Vďaka rozloženiu peňazí do sporení na Sporiacich účtoch, Investičných sporení a jednorazových investícií viete dosiahnuť vyššie zhodnotenie úspor. Vo VÚB vám radi poradia, v ktorejkoľvek pobočke, alebo si viac prečítajte na tu.