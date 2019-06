Kamerunskí futbalisti nechceli opustiť hotel, na šampionát neodleteli

Kamerunský národný tím neodletel kvôli sporu hráčov so zväzom o výške odmien na futbalové majstrovstvá Afriky.

Obhajcovia titulu mali zamieriť na šampionát do Egypta vo štvrtok večer, reprezentanti ale odmietli opustiť hotel a na letisko sa nedostavili. Kamerun by mal do turnaja vstúpiť utorňajším zápasom s Guineou-Bissau.

"Levy sú stále v Yaoundé. Nezhodli sa s manažérmi na výške svojich prémií," povedala hovorkyňa národného mužstva agentúre Reuters. Ťahanice o peniaze nie sú v afrických tímoch pred veľkými turnajmi žiadnou výnimkou, pred MS sa podobne so zväzom dohadovali hráči Nigérie či Ghany.

Podľa hovorcu ministerstva športu Gabriela Nlogy každý hráč dostal 20 miliónov kamerunských frankov (asi 30 tisíc eur), futbalisti však údajne požadujú dvojnásobnú sumu. Situáciu by mal zachrániť vyjednaný bonus päť miliónov pre každého, ktorý bude vyplatený po prvej výhre na turnaji. Africký šampionát sa dnes v Egypte začne duelom domáceho tímu so Zimbabwe v Káhire.