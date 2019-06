Pri horúcich záberoch Sloveniek sa budete musieť schladiť: Všimnite si hlavne fotku č. 4!

Najkrajšia letná súťaž sa nám pekne rozbieha. Dievčatá, ktoré sa prihlasujú do Miss leta 2019, nešetria fotkami ani sexi pózami.

Galéria dievčat prihlásených do Miss leta 2019 je poriadne horúca už od jej začiatku. Slovenské dievčatá sú stále krajšie a tak už teraz vieme, že výber finálovej desiatky bude poriadne náročný. V galérii však stále chýbajú tvoje fotky! Preto neváhaj a registruj sa. AK to stihneš do konca júna, získaš od nás 100 bonusových hlasov.

Dievčatá v kategórii Miss Bikiny vytiahli ženské zbrane, ktorými stopercentne zabodujú. Neuveriteľné, aké dokonalé telá máme na slovenských kúpaliskách. Pohľad na ne mužov veľmi poteší, ženy skôr zabolí.

Do Miss leta 2019 sa môžeš prihlásiť až do 22. augusta. Ak budeš v prvej 50 dievčat s najvyšším počtom hlasov, automaticky postupuješ do semifinále. Ďalším 10 kráskam udelí redakcia Nového Času divoké karty. Finálovú 10, ktorú čaká aj sústredenie, vyberá porota. No a potom je znova na hlasujúcich, aby vybrali kráľovnú leta a dve vicemiss.

Jozefína Holecyová, 27 rokov, Prešov

Kristína Jambrovič, 23 rokov, Bratislava

Sára Štangelová, 19 rokov, Bratislava

Sandra Varjuová, 25 rokov, Galanta

Viktória Gažurová, 19 rokov, Nové Zámky

