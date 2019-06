Manželstvo Prachařovcov v ťažkej kríze, Agáta núdzu o mužský záujem nemá: Jakub, toto vieš?!

Moderátorka a modelka Agáta Prachařová a jej manžel Jakub Prachař majú vážne partnerské problémy.

Koncom apríla tmavovláska na sociálnej sieti ohlásila rozchod, svoje vyjadrenie však neskôr označila za vtip. Odvtedy sa jej manželstvo však otriasa v základoch a Jakub dokonca opustil spoločný dom.

Ako si všimol portál Blesk.cz, Agáta poskytla rozhovor facebookovej relácii moderátorky Lenky Špillarovej. Ako modelka prezradila, na miesto po jej boku si už brúsia zuby noví záujemcovia! ,,Píše mi množstvo chlapov a posielajú mi nechutné fotky. Ak by som vás mohla poprosiť, nech je to medzi mnou a mojím manželom akokoľvek, neposielajte a nepíšte mi správy,“ odkázala Agáta.

Z jej vyjadrení je však jasné, že manželstvo visí na vlásku. Špillarová sa jej opýtala, či si vie predstaviť, že by šla na rande s niekým z tých, ktorí jej vypisujú na sociálnej sieti. ,,Pozri, k tomu by som sa tiež nerada vyjadrovala, pretože bohvie, ako to bude, ako to celé dopadne,“ odpovedala tmavovláska. Z jej slov cítiť, že stále dúfa v záchranu manželstva. S Jakubom majú dcéru Miu a vychovávali tiež spolu Agátinho syna Krypšína.