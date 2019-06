Historický úspech hráča Michaloviec: S Ukrajinou sa teší z titulu majstra sveta

Ukrajinský obranca Danylo Beskorovajnyj sa uplynulú sobotu stal historicky prvým hráčom zo slovenskej najvyššej súťaže, ktorý na majstrovstvách sveta do 20 rokov získal zlatú medailu.

Dvadsaťročný stopér (nar. 7. februára 1999, pozn.) bol navyše dôležitou súčasťou trénera Olexandra Petrakova. Na šampionáte v siedmich vystúpeniach vrátane toho finálového proti Kórejskej republike (3:1) nevynechal ani minútu.

Beskorovajnyj je kmeňový hráč FC DAC 1904 Dunajská Streda. V uplynulej sezóne 2018/2019 hosťoval v Michalovciach, kde prišiel prakticky ako neznámy futbalista. Aj preto sa v metropole Zemplína z jeho úspechu veľmi tešia. "Určite sme všetci v našom klube radi, že sa Danylovi podarilo byť súčasťou triumfu Ukrajiny na MS.

Pred rokom, keď k nám prišiel, to bol neznámy hráč, ktorý dostával v predchádzajúcich kluboch málo príležitostí a často nastupoval napriek svojej výške na pozícii ľavého obrancu. Počas roka stráveného v Michalovciach urobil veľký progres. Veľmi dobre zapadol do nášho kolektívu po futbalovej aj ľudskej stránke. Ako pred každou sezónou, aj pred ročníkom 2018/2019 nám ponúkli veľké množstvo hráčov. Som rád, že sme sa spolu s trénerom Antonom Šoltisom rozhodli pre angažovanie Danyla," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA športový riaditeľ michalovského klubu Marek Zahorčák.

Vo víťaznom ukrajinskom mužstve bolo viacero už teraz známych hráčov z tamojších veľkoklubov - Dynama Kyjev a Šachtaru Doneck. Brankár Andrij Lunin je dokonca kmeňový hráč Realu Madrid a podľa španielskych médií by v budúcej sezóne mohol byť "dvojkou" v kádri trénera A-tímu Zinedina Zidana. Prítomnosť Danyla Beskorovajného medzi takými hráčmi vnímajú v Michalovciach ako peknú reklamu na dobrú prácu s talentovanými hráčmi. "To, že sa dokázal presadiť v takej veľkej konkurencii, je hlavne výsledok jeho tvrdej práce a taktiež potvrdenie schopností našich trénerov veľmi kvalitne pracovať s mladými hráčmi," poznamenal Zahorčák.

Podľa neho sa však Beskorovajnyj dosiahnutým úspechom nesmie uspokojiť a naďalej musí pracovať na svojom rozvoji, ak sa chce v budúcnosti posunúť do nejakého väčšieho klubu: "To, či sa Danylo presadí v niektorom veľkom klube, záleží v prvom rade na ňom. Musí pracovať na svojom komplexnom rozvoji. Jeho výhodou je to, že na futbalovom trhu je málo ľavonohých stopérov. K jeho najsilnejším stránkam patrí dôraz v osobných súbojoch."

Ako podotkol michalovský funkcionár, filozofia klubu je naďalej postavená na výchove vlastných odchovancov a kvalitnej práci s talentmi zo zahraničia. "Náš klub patrí dlhodobo k vekovo najmladším v celej Fortuna lige. Každoročne sa v prvom mužstve objavuje väčšie množstvo našich odchovancov, ktorí sú kombinovaní s talentovanými hráčmi zo zahraničia. Napriek nášmu nízkemu rozpočtu sa však nebránime príchodu ďalších perspektívnych hráčov z cudziny," zakončil Marek Zahorčák.