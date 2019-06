Mourinho má oddychu už dosť: Úprimné slová o jeho najväčšom sne

Futbalového ničnerobenia už má asi dosť, a tak začal dávať o sebe vedieť. Portugalský trénerský mág José Mourinho (56)je bez džobu od decembra minulého roka, takže mu určite mu trénovanie chýba...

Special One, ako si nechá hovoriť, bol po odchode z lavičky Manchestru United spájaný s takmer každým veľkým klubom. No on sa futbalu venoval len okrajovo, občas poskytol rozhovor, občas spolukomentoval nejaký zápas.

Pred pár dňami však prekvapil vyznaním pre portál elevensports.pt. „Túžim po nových výzvach, nových súbojoch, v ktorých o niečo ide. Zrejme preto stále intenzívnejšie myslím na majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy,“ spustil Mourinho a dodal: „Už dlho snívam o tom, že budem reprezentačným trénerom. Stále intenzívnejšie začína cítiť, že teraz nastal ten správny čas na tento krok. Oveľa radšej by som viedol nejakú reprezentáciu ako klub. To ale neznamená, že by reprezentácia Portugalska bola pre mňa tým pravým orechovým...!“