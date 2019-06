Vedecké vysvetlenie fenoménu, ktorým nás chlpáči manipulujú: Ako sa naučili robiť psie oči

Robí váš štvornohý miláčik psie oči, keď niečo chce? Pomohla mu v tom evolúcia. Vedci zistili, že od prvej domestikácie vlka spred približne 33 000 rokov sa psie očné svaly natoľko vyvinuli, že nás dokážu manipulovať pohľadom.

Psy vedia, že smutný pohľad vplýva na človeka a používajú ho špeciálne pri interakcii s ľuďmi. To dokázali vedci už dávnejšie. Teraz sa výskum prvýkrát zameral na svaly okolo očí, ktorými tieto roztomilé štvornohé stvorenia manipulujú ľudí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vedci zistili, že práve tieto svaly umožňujú psom zdvihnúť obočie a vyzerať smutne – toto im dodáva podobný výraz, aký majú ľudia. Malý sval na tvári umožňuje psím očiam napodobniť „detský“ výraz, ktorý automaticky u ľudí vyvoláva starostlivú reakciu. Práve tieto „psie oči“ dopomohli k citovému spojeniu ľudí so psami. Zvieratá si dokázali spojiť výhody, ktoré im z tohto správania plynuli, a svaly, ktoré to umožňujú, sa začali posilňovať aj v ďalších generáciách.

Za všetko môže domestikácia Otvoriť galériu Vlka si domestikovali ľudia pred 33 000 rokmi. Zdroj: istock

Vedci tvrdia, že táto evolučná zmena sa začala pred 33 000 rokmi – v dobe, keď ľudia domestikovali prvých vlkov. Je to veľký krok a zmena z hľadiska evolúcie. Malo by ísť o jediný príklad zvieraťa, ktorému sa zmenil výraz tváre práve v dôsledku domestikácie. Znamená to, že psy sú schopné prejaviť oveľa viac ľudských emócií pomocou očí než napríklad šimpanzy.

Veľký vplyv ľudí

Vedci sa zamerali na porovnávanie anatómie vlkov a psov. Tieto dva druhy majú podobné tvárové svaly, líšia sa práve malými svalmi nad očami, ktoré psom umožňujú viac zdvihnúť horné viečko. „Študovali sme správanie psov a vlkov. Keď sú v spoločnosti ľudí, psy zdvihnú svoje obočie oveľa viac ako vlci,“ vysvetľuje Juliane Kaminski, ktorá sa venuje tomuto výskumu. Jej predošlé bádania ukázali, že psy pohybujú obočím podstatne častejšie, keď sa ľudia na nich pozerajú, v porovnaní s časom, keď sa na nich nepozerajú alebo nie sú v ich blízkosti.

Pošlite nám fotku psích očí vášho miláčika na: tip@novycas.sk