Nekonečné opletačky Vacvalovej s obcou Borinka: Obrat v prospech moderátorky? Vyhla sa mastnej pokute!

Moderátorka Elena Vacvalová (61) začala pred dvoma rokmi spolu s manželom Jurajom (61) stavať nové rodinné sídlo neďaleko Bratislavy v obci Borinka.

Spočiatku ideálne vyzerajúci sen o novom domove v lone prírody však veľmi skoro nabral problematický smer. Na pozemok si posvietili kontrolóri zo životného prostredia a za nelegálny výrub stromov už prišiel trest vo výške niekoľko stoviek eur! Za vinníka však namiesto Vacvalovej označili obec, čo vnímal jej starosta Miroslav Paulen ako do neba volajúcu nespravodlivosť. Vytiahli nakoniec peňaženku aj Vacvalovci? EXKLUZÍVNE Moderátorka Ďurianová prichytená v nočnej Bratislave s neznámym mužom: Nový objav?

Stavba domu Vacvalovcov vyvoláva nevôľu od začiatku. Už pred dvoma rokmi sa niektorí obyvatelia Borinky rozčuľovali, že manželia rúbu stromy počas vegetačného obdobia. „Vyrúbali sme iba jeden spráchnivený strom! Ak by po čase ešte o nejaký výrub išlo, požiadame o povolenie!“ bránila sa vtedy Vacvalová. Konflikt za ten čas narástol.

Do redakcie Nového Času prišla zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke, kde stojí, že „obec dostala pokutu 700 eur za neoprávnený výrub stromov na pozemku pani Vacvalovej“. Informáciu potvrdila aj hlava obce. „Museli sme to už zaplatiť, lebo bola stanovená lehota,“ povedal Novému Času starosta Borinky Miroslav Paulen, ktorý zároveň dodal, že Vacvalovej manžela zavolá na úrad, aby obci pokutu refundoval.

Za jedným stolom

„Tie staré vŕby vyrezal Vacval, a nie je pravda, že predchádzajúci starosta to povolil, ako bolo spomenuté v odôvodnení pokuty. Povolenie na výrub nedostal,“ argumentoval starosta Borinky, ktorý napokon čiastočne dosiahol svoje. „Stretol som sa s predchádzajúcim starostom aj s pánom Vacvalom. Každý si tvrdí svoje a zrejme má aj každý svoju pravdu. Z rozhodnutia a odôvodnenia inšpekcie životného prostredia mi vyplynulo, že pochybila tak obec Borinka, ako aj pán Vacval. Preto som pre uzmierenie požiadal pána Vacvala o refundáciu polovice pokuty, ktorú aj následne zaplatil, teda 350 eur na účet obce,“ uviedol Paulen.

Okrem výrubu stromov olej do ohňa priliali aj mechanizmy, ktoré k pozemku prechádzali cez potok. Manželia tak museli dať vybudovať betónovú prípravu na most, aby nedochádzalo k poškodzovaniu brehov. „Stavba domu im zatiaľ stojí, myslím, že preto, lebo musia dokončiť most. Inak majú všetky náležitosti v poriadku,“ dodal starosta obce. Vacvalová sa k vznikajúcemu sídlu už dlhšie nevyjadruje.

Problémy už 2 roky

jún 2017

Manželia Vacvalovci si na pozemku v Borinke začali stavať dom.

júl 2017

Potok a jeho okolie zničili nákladné mechanizmy, ktoré ním prechádzali.

máj 2018

Inšpektori z odboru životného prostredia začali na pozemku štátny dozor.

apríl 2019

Na problémovom mieste začal vznikať most cez potok.

máj 2019

Obec Borinka dostala pokutu 700 eur za nelegálny výrub stromov.

jún 2019

Starosta obce sa s Vacvalovej manželom dohodol, že polovicu pokuty zaplatí.