Škandál vo Vranove nad Topľou: Šokujúci striptíz učiteľa pred žiačkami, uniklo kompromitujúce video!

Šokujúci prípad zlyhania! Učiteľ informatiky na gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou sa prostredníctvom internetu odhaľoval pred mladučkými dievčatami, ktoré ho pobavene navigovali, čo má robiť.

Pedagóg, ktorý by mal byť pre študentov morálnou autoritou, tínedžerky poslúchal doslova na slovo. Kompromitujúce video dievčatá potom zverejnili.

S mladými 14- a 15-ročnými dievčatami sa pedagóg R. P. (35) spojil prostredníctvom aplikácie, ktorá náhodne prideľuje záujemcov o komunikáciu. Je zarážajúce, že ide o učiteľa informatiky, ktorý musel vedieť, čo riskuje, keď sa bude odhaľovať pred cudzími ľuďmi. Napriek tomu sa poslušne podriaďoval ich príkazom.

Nahý robil napríklad drepy a počúval príkazy dievčat: „Ešte jeden drep! Teraz si kľakneš pred nás, akože sa hanbíš?” smejú sa mu vo videu tínedžerky, ktoré mu dávali ďalšie a ďalšie príkazy. Muž ich na slovo počúval a dokonca ich upozornil, že sa „najskôr urobí“.

Riaditeľka si ho chváli

Po tom, ako sa video dostalo na verejnosť, pedagóg sám požiadal o uvoľnenie z pracovného pomeru. V škole boli po prevalení škandálu nemilo prekvapení. „Bol to dobrý učiteľ, nikdy sa neprejavoval vulgárne. Naopak, bol pre žiakov oporou,” vyjadrila sa pre Vranovské novinky riaditeľka školy Zuzana Dragulová, ktorá učiteľa informatiky v oficiálnom vyjadrení školy ešte aj pochválila. „Ide o spoľahlivého dlhoročného zamestnanca školy, jeho rozhodnutie považujeme v tejto situácii za korektné.“

Prípadom sa zaoberajú aj muži zákona. „Polícia vo Vranove nad Topľou prípad preveruje, vec je v štádiu vyšetrovania. Vzhľadom na prebiehajúce úkony bližšie informácie momentálne nie je vhodné poskytnúť,“ uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Na našich školách sa viac nezamestná

Daša Jeleňová, hovorkyňa kraja

- Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou pred niekoľkými dňami rozviazalo pracovný pomer s učiteľom na jeho vlastnú žiadosť. Prešovský samosprávny kraj do tejto situácie nezasahoval, keďže vedenie školy urobilo okamžite všetky nevyhnutné kroky a obratom vyvodil zodpovednosť. Je to poľutovaniahodná situácia. Ťažko si predstaviť systémové opatrenie, ktoré by zamedzilo takémuto zlyhaniu jednotlivca. Podmienky na osobnostné a kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca stanovuje zákon. Takýto delikt sa nedá tolerovať, na župných školách sa určite tento bývalý pedagóg nezamestná.