Prvá zahraničná návšteva Čaputovej sa nezaobišla bez prešľapov: Kritika za hudobníkov na palube a tie šaty...

Vrúcne privítanie v Prahe. Prezidentka Zuzana Čaputová (46) podľa zaužívaných tradícií navštívila ako prvú zahraničnú krajinu Českú republiku.

Na Pražskom hrade ju s úsmevom vítal Miloš Zeman (74), ale aj desiatky priaznivcov. Jej návštevu u našich susedov však sprevádzali viaceré momenty, ktoré sa stali terčom kritiky na sociálnych sieťach.

Zeman s Čaputovou pôsobili od začiatku pomerne harmonicky. Navonok pritom často zastávajú rozličné názory prevažne na zahraničnú politiku. Pri osobnom stretnutí však neboli poznať žiadne antipatie. „Netvrdím, že niekedy v budúcnosti nebudeme mať na veci iný názor, v tomto úvodnom rozhovore však k niečomu takému neprišlo,“ povedala Čaputová.

Zeman to potvrdil vyhlásením, že v diskusii nenarazili na jedinú konfliktnú otázku. Napriek tomu to nebolo podľa neho nudné. „Lebo priateľská atmosféra, v ktorej sa viedla diskusia, je vždy inšpiratívna a môže viesť k zaujímavým názorom,“ dodal. Zeman dokonca Čaputovej v miernom predstihu poblahoželal k jej piatkovým 46. narodeninám.

Na čom sa zhodli so Zemanom

- riešili otázky okolo Európskej únie a V4, kde nenašli rozpory

- Čaputovej sa Zeman poďakoval za ústretovosť k jeho snahám zriadiť v Bratislave Český dom

- spolupracovať chcú na spoločnej príprave a realizácii osláv 30. výročia Nežnej revolúcie

1. Šaty opäť z krčivého materiálu

Prezidentka Čaputová je pod drobnohľadom Slovákov nielen pre samotnú reprezentáciu krajiny, ale aj módnej tvorby, ktorú prezentuje pri verejných vystúpeniach. V prípade jej návštevy Prahy si viacerí všimli najmä krčivý materiál, ktorý použil návrhár Boris Hanečka. „Tieto šaty budú intenzívnejšej farby, ktorá má takisto symboliku. Farba je najvýraznejší impulz, pokiaľ ide o šaty jednej farby. Táto farba je hlboká. Dôraz sme kládli na ramená,“ povedal Hanečka.

Módna redaktorka Karin Kollárová ocenila peknú smaragdovú farbu. „Blondínkam nesmierne svedčí. Taktiež áčkový strih so súženým pásom a decentným výstrihom pani prezidentke robia krásnu siluetu. Jediným mínusom je krčivá látka. Návrhár, ktorý má na starosti výber látok pre našu hlavu štátu, by mal dbať na to, aby bola látka, z ktorej budú šaty či kostým ušité, z čo najmenej krčivého materiálu,“ skonštatovala Kollárová.

2. Zeman bez manželky

Na návšteve sa očakávalo, či prezident Miloš Zeman prijme slovenskú hlavu štátu s manželkou alebo bez manželky. V diplomatickom protokole ide o gesto. Protokolista Ladislav Špaček hovorí, že pri štátnych návštevách sa počíta s tým, že spolu rokujú manželské páry. Zeman tak často hostí na hrade víta v spoločnosti manželky Ivany.

Tak to bolo aj pred piatimi rokmi v prípade Andreja Kisku, ktorý však prišiel sám - bez manželky. Tentoraz Zeman zvolil inú taktiku a pri sprevádzaní Čaputovej už manželku nemal. Prezidentka totiž prišla sama bez spoločnosti svojho zatiaľ stále oficiálneho partnera Petra Konečného.

3. Hudobníci v lietadle

Jedným z bodov Čaputovej programu bol aj koncert na jej počesť s názvom Zuzana nie je sama doma. Medzi koncertujúcimi bola aj skupina Živé kvety, ktorá cestovala zo Slovenska, čo si vyslúžilo kritiku. Na palube vládneho špeciálu totiž napríklad chýbali niektorí novinári, ktorí prejavili o cestu do Česka záujem.

„Kapely idú na súkromný výlet do Prahy vládnym špeciálom. Nie na oficiálnu štátnu akciu, na súkromný koncert. Že si ich tam prezidentka vezie, aby odohrali po dve pesničky na akcii, ktorú nejaký pražský fanklub organizuje na jej vlastnú oslavu, to je už len taká vtipná poznámka pod čiarou,“ napísal humorista Rado Ondřejíček.

Prezidentská kancelária to vidí inak. „Koncert je verejný bod programu oficiálnej návštevy prezidentky v Prahe. Organizačne sa na ňom podieľajú naši krajania. To, že pani prezidentka využila možnosť vziať na palubu lietadla hudobníkov, ktorí večer na tomto koncerte vystúpili, nie je ničím neobvyklým. V minulosti napríklad prezident brával zástupcov podnikateľov aj umelcov, ktorí sa taktiež zúčastňovali na programe návštev,“ argumentovali z prezidentskej kancelárie.