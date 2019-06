Obvinený Kočner sa po roku za mrežami rozhodol spievať: Za výpoveď na slobodu?!

Presne rok po zatknutí to skúša opäť. Marián Kočner sedí vo väzbe pôvodne za falšovanie miliónových zmeniek Markízy a najnovšie vyhlásil, že by chcel vo veci znovu vypovedať.

Doteraz tvrdil, že zmenky nie sú falošné a staval sa na stranu exriaditeľa Markízy Pavla Ruska. Prípadná zmena výpovede by bola nečakaným krokom, ktorý by ho za istých okolností mohol dostať na slobodu. Otázne však je, ako dlho by na nej pobudol. Podnikateľovi totiž za mrežami pribudlo aj obvinenie z vraždy novinára. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Marián Kočner včera absolvoval ďalší „výlet“ z leopoldovskej basy. Podľa televízie Markíza sa výpoveď týkala mafiánskej popravy bývalého bossa Jána Takáča, s ktorou Kočnera spojil bývalý siskár Peter Tóth. Kočner mal zároveň prejaviť záujem vypovedať vo veci falšovania zmeniek a na verejnosť presiakli aj informácie o jeho žiadosti o prepustenie na slobodu.

O tej bude Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodovať budúci utorok. Kočnerov obhajca Marek Para zdôraznil, že jeho klient má právo žiadať o prepustenie z väzby každých 30 dní, rovnako aj vypovedať k väzobným veciam. „Vypovedať k väzobným veciam je jeho právo, neznamená žiadnu formu spolupráce a smeruje len k spochybneniu zákonnosti väzby,“ uviedol Para. Ďalší z Kočnerovej armády obhajcov Michal Mandzák sa zatiaľ k obsahu výpovede svojho klienta nechcel vyjadrovať.

Dostane sa von?

O tom, čo chce Kočner vyšetrovateľom povedať, sa dá iba špekulovať. Je dokonca možné, že sa chce k falšovaniu zmeniek priznať. „Keď sa obvinený prizná k nejakému skutku, odpadá tým napríklad dôvod kolúznej väzby, ktorý sa dáva pre obavu z ovplyvňovania svedkov a vyšetrovania. Ak by sa priznal, nemá dôvod ovplyvňovať,“ vysvetľuje právnik Róbert Bános, ktorý si však nemyslí, že toto je ten prípad, keďže Kočner tam má dôvodov väzby viac.

Úteková sa pri vyšších trestných sadzbách dáva takmer vždy,“ myslí si Bános, ktorý však odmieta povedať, že by bol Kočner bez šance dostať sa na slobodu. „Tá šanca je tam vždy, rozhoduje súd,“ dodal Bános s tým, že aj keby sa na slobodu na chvíľu Kočner dostal, zatkli by ho zrejme pre obvinenie z objednávky vraždy.

Prípady z minulosti

Pársekundovú radosť zo slobody zakúsil v roku 2013 aj Viliam Mišenka, ktorý pre ukázal, že bol v čase vraždy Petra Čongrádyho, ktorú mu pripisovali, v Číne, a tak ho súd prepustil. Okamžite potom, ako vyšiel z basy, ho však polícia zatkla opäť pre podozrenie z inej vraždy.

Rovnaká vec sa v roku 2011 stala Karolovi Mellovi, ktorý sa dodnes vyhýba spravodlivosti. Mella vtedy na okamih prepustili pre pochybenia pri vydávaní z Poľska na Slovensko, ako aj pre chyby v rozhodovaní o väzbe. Hneď pred basou ho však opäť zadržali kukláči.

Loď čaká

Vyšetrovací spis Kuciakovej vraždy obsahuje množstvo Kočnerových konverzácií s vplyvnými ľuďmi. V prepise jednej z nich - s mužom z mafiánskych zoznamov Tomášom Rajeckým - Kočner napísal doslova: „Medzinárodné vody to istia. Loď máme vybavenú.“ Ukázalo sa, že Kočner navyše vlastnil falošný maďarský diplomatický pas honorárneho konzula, čo podľa vyšetrovateľov i súdu odôvodňuje obavu z Kočnerovho úteku.

Kočnerove výlety z basy

20.6. 2019 - Kočner v Bratislave vypovedal vo veci mafiánskej popravy bývalého bosa Jána Takáča

3.4.2019 - Na Nitrianskej NAKA vypovedal prvýkrát vo veci Kuciakovej vraždy

20.12.2018 - Kočner sa v Banskej Bystrici zúčastnil zúčastnil súdu o sprísnení svojej väzby

20. 6. 2018 - Kočnera zadržala polícia v bratislavskom Mango bare kvôli podozreniu z falšovania zmeniek