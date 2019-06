Nekonečný príbeh pokračuje: Poslanci zvolili len jedného kandidáta na ústavného sudcu

Národná rada (NR) SR vo štvrtok v tajnom hlasovaní zvolila podľa informácií TASR len jedného kandidáta na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorého predloží prezidentke Zuzane Čaputovej.

Stal sa ním Radoslav Procházka. Keďže sa poslancom nepodarilo zvoliť dostatok kandidátov, voľbu si zopakujú.

Slovenská národná strana (SNS) volila šiestich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, aby sa tento príbeh skončil. Na brífingu po hlasovaní v parlamente o kandidátoch na sudcov to uviedol predseda NR SR a SNS Andrej Danko s tým, že aj jeho stále sa opakujúca voľba trápi. "Zhoda v koalícii bola, dohodli sme sa na šiestich menách. Každý poslanec je samostatný človek. Nefunguje to tak, že budete teraz niekomu striktne diktovať, koho má voliť. Je to na slobodnom výbere poslancov," dodal šéf parlamentu. Podľa jeho slov sa snažil k voľbe presvedčiť aj stranu Smer-SD. "Viac urobiť neviem. Ak dnes nebudú zvolení kandidáti, treba pristúpiť k verejnej voľbe a uvidí sa, či niekto voľbu blokuje alebo nie," uviedol Danko.

Išlo už o štvrtú voľbu kadnidátov na ÚS. Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodaril dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti.