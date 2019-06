Zlý chlapec tenisu Kyrgios sa pustil do Djokoviča: Nemôžem ho vystáť

Berie to hlava-nehlava! Tentoraz sa búrlivák Nick Kyrgios (24) pustil do svetovej jednotky Novaka Djokoviča (32).

Vychrlil na jeho adresu spŕšku nelichotivých invektív, no dočkal sa pokojnej reakcie. Nole mu iba odkázal, že nerozumie, o čo mu ide.

Kyrgios sa do Djokoviča pustil až potom čo skritizoval všetkých ostatných. Vraj je trápny svojou odpornou posadnutosťou byť obľúbený. „Chce to tak veľmi, že ho nemôžem vystáť,“ vyhlásil Nick, ktorý touto kritikou prekvapil, lebo Srb sa ho vždy zastával a ponúkol pomoc, keď mu celé okolie vytýkalo jeho správanie sa. „Nejde o nič, čo by ma budilo. Len to nechápem...,“ zamyslel sa Nole, ktorý o Austrálčanovi tvrdí, že to nie je zlý chlapec. Len má potrebu strhávať na seba pozornosť a robí tou svojskou otvorenosťou.

Kyrgios sa ku svojim komentárom vrátil tento týždeň v londýnskom Queense, kde povedal: „Keď dnes niečo poviete úprimne, spôsobí to škandál! A Novak sa bude musieť posnažiť, aby proti mne získal aspoň jednu výhru.“ Kyrgios tým narážal na to, že Djokovič ho ešte nikdy nezdolal...