Pre Sarriho je Juventus vrchol kariéry: Na jedného z hráčov sa teší najviac

Pre Maurizia Sarriho (60) je angažmán v Juventuse Turíne vrcholom jeho trénerskej kariéry.

Šesťdesiatročný kouč to uviedol počas svojej štvrtkovej prezentácie v sídle úradujúceho talianskeho futbalového majstra. Sarri priznal, že ponuka od Juventusu mu polichotila a veľmi si ju váži.

"To, že ma kontaktoval klub rangu 'Juve', bola pre mňa obrovská senzácia. Videl som, že klub má o mňa veľký záujem," uviedol na tlačovej konferencii na Allianz Stadium čerstvý kormidelník "starej dámy", ktorý prišiel do Juventusu z Chelsea Londýn.

Šampión Serie A sa dohodol s anglickým klubom na kompenzácii na úrovni 3,5 milióna eur a so Sarrim podpísal trojročný kontrakt. Pre skúseného trénera nebola dohoda s Juventusom "žiadnym revolučným rozhodnutím". V minulosti viedol tri roky konkurenčný Neapol a jeho príchod do Turína viacerých fanúšikov "Partenopei" nahneval. Sarri však povedal, že so skepsou a nedôverou sa stretával všade, kam prišiel.

"Najlepším spôsobom je zbaviť sa jej víťazstvami," poznamenal.

V Juventuse nahradil na poste krajana Massimiliana Allegriho, ktorý kormidloval klub uplynulých päť sezón. V tíme bude viesť viacero elitných hráčov na čele s hviezdnym Cristianom Ronaldom.

"V minulosti som viedol viacero výborných hráčov a teraz budem môcť viesť toho najlepšieho. Cristiano vytvoril množstvo rekordov a ja dúfam, že pomôžem v prekonaní ďalších. V Neapole som mal v kádri Gonzala Higuaina, ktorý v roku 2016 vytvoril rekord Serie A s 36 gólmi, teraz budem mať v tíme ďalšieho kanoniera, ktorý môže prekonávať podobné méty," citovala ho agentúra DPA.

Sarri prišiel do Chelsea vlani v júli, a i keď priviedol tím na tretie miesto Premier League a k titulu v Európskej lige UEFA 2018/2019, fanúšikovia na Stamford Bridge ho neprijali s nadšením. Predtým pôsobil v Neapole, v minulosti trénoval aj Empoli, Perugiu, Hellas Verona a viaceré tímy v nižších talianskych súťažiach.