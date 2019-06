Prezidentka Čaputová očarila Zemana: Ten jej dokonca blahoželal k narodeninám

V diskusii prezidentov Slovenskej a Českej republiky Zuzany Čaputovej a Miloša Zemana nedošlo napriek pomerne širokému spektru tém k názorovému rozporu.

Hlavy štátov to deklarovali po spoločnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v rámci oficiálneho programu štvrtkovej návštevy slovenskej prezidentky v Prahe. "Netvrdím, že niekedy v budúcnosti nebudeme mať na veci iný názor, v tomto úvodnom rozhovore však k niečomu takému neprišlo," uviedla Čaputová. Zeman to potvrdil vyhlásením, že v diskusii "nenarazili na jedinú konfliktnú otázku". Napriek tomu to nebolo podľa neho nudné. "Lebo priateľská atmosféra, v ktorej sa viedla diskusia, je vždy inšpiratívna a môže viesť k zaujímavým názorom," upozornil.

Zeman sa Čaputovej poďakoval za ústretovosť k jeho "neochvejným snahám a myšlienke" zriadiť v Bratislave Český dom. Čaputová opätovala uznanie pripomenutím faktu, že súčasný prezident sa z pozície vtedajšieho českého premiéra zaslúžil o ukončenie slovensko-českých majetkových sporov po rozdelení niekdajšieho spoločného štátu. "V tomto roku je to dvadsať rokov, čo sa veci vyriešili, a myslím, že aj toto dalo základ neskorším konštruktívnym a nadštandardným vzťahom medzi oboma krajinami," poznamenala Čaputová.

Obaja prezidenti vyjadrili na krátkom brífingu ochotu participovať na spoločnej príprave a realizácii osláv 30. výročia Nežnej revolúcie. Zeman Čaputovej na brífingu poblahoželal k zajtrajšku. Nemyslel ale len podporu vo vykonávaní budúcich úloh vo funkcii prezidentky, vyslovil tým aj

Prezidenti by sa mali stretnúť aj na Slovensku, Čaputová pozvala Zemana na recipročnú návštevu.