Svadobná noc sa nečakane zvrtla: Ženích bojuje o život v nemocnici

Radostné chvíle vystriedali slzy! Pár hodín po svadbe sa mladomanželom zvrtol život.

Chris Mallon si v hoteli v škótskom West Lothian vzal svoju lásku April. Oslava prebiehala radostne a bez problémov. Po jej skončení ale prišlo k nešťastiu. „Na konci, keď odišli všetci hostia, Chriss s personálom odnášali nejaké dary. Na vrchu schodiska sa Chris zrazu pošmykol a prepadol cez zábradlie vyše 3,5 metra na chodník,“ cituje Daily Mirror zronenú nevestu April.

Ženích sa na svadbu veľmi tešil. To dokazuje aj jeho posledný status na Facebooku. „Teším sa na náš veľký deň. Dúfam, že všetko pôjde dobre,“ napísal Chris. No všetko nedopadlo dobre. Ženícha po páde okamžite previezli do nemocnice, kde skončil v umelom spánku. Jeho stav je veľmi vážny.

Incident, ktorý sa v hoteli v osudnú noc stal, sa vyšetruje. „Sme si vedomí incidentu a v súčasnosti prebieha vyšetrovanie v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V tomto čase by nebolo vhodné nič komentovať,“ vyhlásil hovorca mesta West Lothian.