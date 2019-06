Rihanna vytasila prednosti: Sexi krivky v ultra krátkych šatách

Speváčka sa ukázala v mini ružových šatičkách na otvorení jej ďalšej predajne Fenty v New Yorku.

Riri, ako sa sama prezýva,informoval portál ET Online. Na otvorení v New Yorku doplnila svoje odvážne oblečenie vysokými lodičkami rovnakej farby, a ako účes si zvolila dlhé prepletané copíky. Na podujatí sa takto smelo predvádzala a pózovala so svojimi kamarátmi.

V nedávnom rozhovore so Sarah Paulson pre Interview magazín,"Nezvykla som byť takáto. Iba posledných pár rokov si uvedomujem, že si človek potrebuje urobiť čas iba pre seba, pretože na tom závisí jeho psychické zdravie," prezradila.

"Ak nie ste šťastní, tak nebudete šťastní ani pri vykonávaní vecí, ktoré milujete. Bude vám to pripadať ako povinnosť. Nikdy nechcem, aby mi moja práca pripadala ako povinnosť. Moja kariéra je môj zmysel, malo by to byť moje šťastné miestečko," dodala.





Čo s týka jej súčasného vzťahu, už istú chvíľu randí s miliardárom Hassanom Jameelom, a ako sa vyjadrila pre Sarah Paulson, je do neho naozaj zaľúbená. "Iba Boh vie, či sa niekedy vezmeme," dodala. "My plánujeme a Boh sa smeje, no nie?" uzavrela.