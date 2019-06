Mexiko ako prvé schválilo novú dohodu o obchode s USA: Jasný signál záujmu o otvorenú ekonomiku

Mexický Senát v stredu drvivou väčšinou ratifikoval novú dohodu o regionálnom obchode USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement). Mexiko sa tak stalo prvou krajinou, ktorá zmluvu schválila.

Nová zmluva, ktorú predstavitelia troch krajín podpísali ešte minulý rok, nahradí Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA). Ako informovala agentúra AP, za schválenie dohody hlasovalo 114 senátorov, 4 boli proti a traja sa hlasovania zdržali.

Mexický ľavicový prezident Andrés Manuel López Obrador v súvislosti so schválením dohody uviedol, že ide o "veľmi dobrú správu". "Znamená to zahraničné investície v Mexiku, znamená to pracovné miesta v Mexiku... ," dodal.

Podľa mexického ministerstva hospodárstva tým "Mexiko vysiela jasný signál, že má záujem na otvorenej ekonomike, ako aj prehlbovaní ekonomickej integrácie v regióne". Obrador už skôr uviedol, že zmluva bude tento týždeň ratifikovaná v Senáte, v ktorom majú väčšinu prezidentovo Hnutie za národnú obrodu (MORENA) a jeho spojenci.

Novú zmluvu musia tiež ratifikovať aj zákonodarcovia v Spojených štátoch a Kanade.

Tri krajiny dosiahli dohodu 30. septembra 2018 po roku zložitých rokovaní, keďže americký prezident Donald Trump požadoval, aby sa predchádzajúci obchodný pakt NAFTA otvoril a znova prerokoval, alebo zrušil. V závere mája, v rovnaký deň, ako mexická vláda dohodu Senátu oficiálne predložila, Trump na Twitteri oznámil, že má v pláne uvaliť postupne zvyšujúce sa clá na mexický tovar dovážaný do USA. Svoj zámer medzitým odložil na neurčito a mexickej vláde dal zároveň 45 dní na to, aby dosiahla hmatateľný pokrok v obmedzení počtu migrantov, ktorí sa chcú nelegálne dostať do Spojených štátov.