Pôrod herečky Bartalos na spadnutie: Prenášam, synček si dáva načas

Už mala byť mamou! Herečka Mária Bartalos (24) už každú chvíľu privedie na svet svoje prvé bábätko.

Ako však priznala, malému drobcovi sa v brušku priveľmi páči a rodičov ešte necháva na svoj prvý plač netrpezlivo čakať.

Bartalos sa pochválila fotkou v náručí s maličkým synovcom Liamom, ktorý sa narodil 4. júna jej švagrovcom Dávidovi a Lenke. Pod priliehavými šatami sa pritom už jasne rysuje dosť veľké tehotenské bruško, no herečkinmu synčekovi sa akosi ešte nechce na svet.

„Jedno malinké klbko radosti je tu už dva týždne s nami. A to druhé už netrpezlivo očakávame. Dáva si načas drobček, ale to neprekáža. Aj mňa maminka prenášala, lebo mi bolo dobre v brušku,“ uviedla s úsmevom hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia, ktorá tak prezradila, že túto „tradíciu“ majú v rodine. Už značne zaokrúhlená kráska však nie je jedinou, ktorá netrpezlivo hľadí do kalendára.

S oneskoreným pôrodom má skúsenosti aj herečka Petra Vajdová, ktorá porodila synčeka Martinka minulý týždeň. „Prenášala približne tri-štyri dni,“ prezradil nedávno zdroj Nového Času. Svoje o prenášaní vie aj herečka Andrea Růžičková, za slobodna Kerestešová, ktorá sa stala mamou synčeka Tobiáša pred dvoma rokmi. Na šťastný okamih si tiež musela počkať niekoľko dlhých dní.