Brexit vyhnal kuchára Jakuba z Londýna: Z michelinskej reštaurácie ušiel do Košíc

Z umývača riadu kuchárom michelinského podniku! Rodák z Vranova nad Topľou Jakub Benčo (26) pôsobil v Londýne 8 rokov.

Na starosti mal prípravu jedál v jednom z najlepších podnikov tohto veľkomesta. Na prestížne miesto zástupcu šéfkuchára sa tam prepracoval po rokoch rozličnej driny. Lukratívny flek však opustil a teraz varí špeciality v košickom podniku, kde sa po odchode z Veľkej Británie zamestnal ako šéfkuchár. Návrat na rodnú hrudu aj pre brexit však neľutuje.

Jakub (26) do Anglicka odišiel už po strednej škole, kde zmaturoval ako propagačný grafik. „Skúsil som si zarobiť, a hoci som spočiatku len umýval riad, postupne až v troch reštauráciách, napokon sa na mňa usmialo šťastie,“ vraví. Paradoxne priznal, že predtým vedel variť len čaj, kávu, praženicu a párky.

„Ani anglicky som nevedel, znalosť bola prakticky nulová. Pri riade som pracoval skôr so Slovákmi či Poliakmi. No všetko sa na dobré obrátilo a postupoval som na vyššie pozície. Dotiahol som to až na zástupcu šéfkuchára v známej londýnskej michelinskej reštaurácii Pollen Street Social,“ spomína na časy v Londýne.

Rozdielne kuchyne

Cez tzv. fine dining, zážitkovú gastronómiu, sa prepracoval až na zástupcu šéfkuchára, pričom si v Anglicku urobil aj kurz kuchára. „Pochytil som tam radosť z varenia a o môj životopis s výučným listom už bol záujem aj vo fajnovejších reštaurá­ciách. Ceny trojchodového obedového menu tam štartovali od 38 (42,70 €) libier a sedem chodov na večeru stálo od 150 (168,50 €) libier na osobu, ale bez vína,“ prezradil Jakub.

Novopečený šéfkuchár v Košiciach za kanálom vďaka svojmu gastronomickému umeniu zarábal od 2 000 libier (2 246 €) vyššie. A zatiaľ nebanuje ani doma. A aký je rozdiel medzi ich a našou kuchyňou? „Veľký. Na Slovensku sú hostia často naučení dostať veľa za málo peňazí. Nie je to o zážitku, ale ja sa vždy snažím dať na tanier to najlepšie,“ dodáva Benčo.

Plat v Londýne: 2 000 libier – 2 245 €

Plat šéfkuchára na Slovensku: 1 293 €

(zdroj platy.sk)

Pollen Street Social Londýn Otvoriť galériu Reštaurácia sa nachádza neďaleko londýnskeho Hyde Parku. Zdroj: ajb

- šéfuje jej Jason Atherton

- v roku 2011 bola kulinárskym sprievodcom The Good Food Guide zvolená za najlepšiu britskú reštauráciu

- má 1 michelinskú hviezdu

Camelot restaurant Košice Otvoriť galériu Mladík už pracuje ako šéfkuchár v košickej dobovej reštaurácii v centre mesta. Zdroj: Zdeněk Kovář

- dobová reštaurácia, dizajnovaná v štýle hradu Camelot

- nechýbajú tematické názvy jedál ako Rebrá Sira Gahetisa či Steaky Kráľa Artuša

- niekoľkonásobný držiteľ gurmánskych ocenení